Economia
L'atur cau un 0,51% al setembre a la demarcació de Tarragona
El Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre perden 6.662 afiliats a la Seguretat Social, un -1,81% respecte a l'agost
El nombre de persones registrades a l'atur ha caigut un 0,51% aquest mes de setembre al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, situant la xifra total de desocupades en les 37.547, segons les dades fetes públiques aquest dijous pel Ministeri de Treball i Economia Social. Es tracta de 193 menys respecte al mes d'agost passat.
El sector serveis continua concentrant la pèrdua més important d'ocupació amb 26.318 (-241), seguit de lluny de la indústria amb 3.239 (-62) i la construcció 3.121 (-9). Pel que fa a l'agricultura tanca el mes amb 1.330 persones aturades, mantenint-se amb les mateixes dades. D'altra banda, les dones representen 22.117 i els homes 15.430 de les persones aturades, i els menors de 25 anys són 2.984.
Respecte a l'afiliació a la Seguretat Social, s'han reduït en 6.662 els afiliats respecte a l'agost, xifrant-se en 358.710, un -1,81% menys. Segons les dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, la variació anual continua presentant xifres positives, amb 7.467 afiliats més que el 2024, un 2,13%. Tot i que el mes d'agost es van registrar 7.660 afiliats més que el 2024.