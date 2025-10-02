Societat
Falset estrenarà un Carnet Jove per a la gent empadronada al municipi
La proposta aportarà descomptes als comerços i serveis locals i impulsarà nous negocis
La joventut de Falset tindrà a la seva butxaca, a partir d’aquest hivern, el primer Carnet Jove propi del municipi. Una iniciativa que l’Ajuntament ha anunciat i que espera fer realitat aquest novembre. El carnet es destinarà als habitants empadronats a la localitat d’entre 12 i 30 anys, amb aquests dos inclosos. Una àmplia franja d’edat que podrà gaudir de descomptes en els diferents negocis, activitats esportives i propostes culturals del municipi.
El carnet serà digital i funcionarà a través de Google Wallet, una aplicació mòbil de gestió de targetes electròniques. Tot i el seu format, el Carnet Jove Falset serà de caràcter personal i intransferible. Com ha confirmat al Diari MÉS el regidor de Festes, joventut i participació, Robert Coll, la intenció del consistori era crear una targeta física, però el cost de l’operació era massa elevada. El pressupost final del projecte, però, s’aprovarà la setmana vinent.
La proposta contempla descomptes en comerços locals, museus, assaigs a les entitats del municipi i inscripcions esportives, com les sortides de muntanya, les curses o el servei de lloguer del poliesportiu. Actualment, l’Ajuntament espera la resposta dels negocis consultats que vulguin col·laborar en la iniciativa i que completaran la llista de beneficis pels sol·licitants del carnet. Dins d’aquests també es contempla la modificació d’Ordenances fiscals que regulin les taxes o preus públics, o bé a través de projectes de col·laboració que tindran un termini d’un any i que es formalitzaran amb convenis.
Els empadronats podran demanar el Carnet Falset a principis de cada trimestre i presentant la documentació necessària, com ara l’autorització dels pares dels joves sol·licitants menors i les seves dades a través del DNI. El projecte ja dona els seus primers passos per estar enllestit a finals d’aquest any per començar al 2026.
Carnet Impulsor
Entre els avantatges de la iniciativa, segons explica Coll, s’hi troba «l’impuls de la promoció econòmica pel jovent del municipi». El consistori afavorirà la creació de noves empreses o negocis dins el municipi a través de descomptes o de facilitar l’accessibilitat amb el Carnet Falset. «Volem fidelitzar a la gent jove perquè compri al municipi, i no adquireixin els productes per internet, o hagin d’anar a Tarragona i Reus».
Les empreses emergents de Falset podran gaudir d’accés als espais municipals i, a més, les persones que vulguin fer ús de l’espai de treball compartit (Cotreball) veuran facilitada l’accessibilitat. «La idea és centralitzar l’accés als espais i a l’equipament», ha indicat el regidor. A partir de la instauració del carnet, el consistori incitarà a la participació per tal de dinamitzar el comerç local, oferint avantatges als locals que impulsin l’ús de la targeta digital, «a vegades la informació sobre els comerços locals no arriba i volem captar més gent», ha assegurat Coll. La iniciativa encara no és oficial, però ho serà un cop els tràmits legals autoritzin el nou Carnet Falset Jove.