Societat
Els propietaris d'edificis al centre històric de Valls inverteixen prop de 800.000 euros en rehabilitació en set anys
L'Ajuntament obre nova convocatòria d'ajudes per actuacions de rehabilitació que es facin enguany
Els propietaris d'edificis al centre històric de Valls han invertit 787.000 euros en obres de rehabilitació i recuperació en els últims set anys. Concretament, s'han fet millores a 75 immobles pels quals els propietaris han rebut 410.000 euros en ajudes directes municipals. En aquest sentit, el consistori ha aprovat una nova convocatòria de subvencions destinades a obres de rehabilitació que s'hagin acabat entre l'1 d'octubre de l'any passat i el 30 de setembre d'enguany. La línia d'ajudes vol contribuir al finançament de les obres de rehabilitació de façanes o adequació d'instal·lacions comunes dels edificis per adaptar-se a la normativa vigent. L'any passat es van executar obres en nou immobles que van rebre 60.300 euros de subvencions.
També s'hi poden acollir obres de rehabilitació de cobertes, de reposició de baixants, de millora de l'accessibilitat o de supressió de barreres arquitectòniques, així com l'enllumenat artístic d'immobles catalogats com a béns culturals d'interès local o nacional. Alhora, la línia també inclou ajudes per a les actuacions a l'interior d'edificis que en millorin l'habitabilitat, la consolidació, la recuperació dels immobles o enderrocs per a la rehabilitació. A més, també formen part de les despeses subvencionables, els costos complementaris derivats d'autoritzacions administratives necessàries per a l'execució o tramitació, tant d'obra nova com de rehabilitació.
Aquesta línia de subvencions específica es complementa amb els ajuts fiscals que ja s'apliquen des de fa set anys. En aquest sentit, les ordenances fiscals estableixen el 95% de bonificació de l'impost de construcció i obres a totes les actuacions a l'àmbit del Centre Històric o béns culturals d'interès local (BCIN) o nacional (BCIL) de la ciutat.
La sol·licitud per poder accedir a aquesta subvenció es pot presentar fins el pròxim 18 de novembre a través de la seu electrònica.