Indústria
El doble contracte de Technip impulsa els avenços a l’Ecoplanta del Morell
L’empresa francesa proporcionarà serveis de supervisió i ingeniería gasificadora a Repsol i Enerkem
El projecte de l’Ecoplanta situada al Morell continua fent passos per estar enllestida en el termini previst. L’empresa francesa Technip Energies, especialitzada en la gestió de química sostenible, ha obtingut dos contractes de serveis al recinte per proporcionar funcions de supervisió i d’enginyeria dins la planta. Les principals aportacions de l’inversor francès dins el projecte liderat per Respol se centraran en el control de la integració dels processos de gasificació en col·laboració amb Enerkem. A més, ampliaran els seus serveis d’enginyeria i adquisició de residus per la seva transformació en biocombustibles i productes químics renovables.
Els dos contractes obtinguts per Technip, concretament, estableixen la seva aportació en els processos centrals de la planta, on hi participaran principalment Enerkem i Technip, i en el balanç de la planta, amb la col·laboració de totes les empreses. És a dir, l’empresa francesa ajudarà en les funcions de sistemes i equips auxiliars necessaris per dur a terme la producció dels combustibles, així com en les funcions centrals de gestió de l’Ecoplanta.
L’adquisició era esperada, ja que des del 2024 Technip i Enerkem (ara New Enerkem després de «l’adquisició operativa» de l’empresa per part de Respol) comparteixen un acord estratègic per la conversió de residus. Ara bé, l’Ecoplanta comença a sumar empreses per al projecte, que s’espera que comenci a caminar pel seu propi peu a partir del 2029.
La planta té previst processar 400.000 tones de residus municipals residuals a l’any, produint 240.000 tones de metanol, una alternativa renovable per fabricar nous materials reciclables i biocombustibles. En el marc del conveni d’Innovació de la Unió Europea, espera que la planta redueixi un total de 3,4 tones d’emissions de gasos CO2 durant els primers deu anys.
Actualment, Repsol se situa com a la principal empresa gestora i inversora a l’Ecoplanta amb el 40% del finançament total. El blindatge i consolidació del projecte va formular-se aquest mateix any, amb l’aprovació de la inversió final de 800 milions d’euros per part de l’empresa petroliera sobre el recinte. Monarch Alternative Capital i Eyre Street Capital Partners són, des de l’inici del projecte, els grans titans empresarials de les renovables que acompanyen a Repsol, amb una inversió de 30% entre ambdós.
Inversor de futur
L’empresa Technip, que començarà a col·laborar a partir d’aquests contractes de manera activa amb el projecte, és una inversora especialitzada en els mercats crítics com l’energia, els derivats energètics i la descarbonització. Té més de 17.000 treballadors en 34 països, amb uns ingressos de 6.900 milions d’euros l’any 2024, a més de mantenir relacions amb mercats americans d’inversió.
Ara mateix, Enerkem és el principal soci de Repsol dins el projecte, després que a mitjan 2025 l’empresa petroliera rescatés Enerkem de la insolvència financera. Tot i l’operació, que va alentir processos d’adquisició dins el projecte de l’Ecoplanta, Repsol va assegurar que el rescat era purament per «raons de reestructuració financeres i legals» que no afectarien el calendari previst de la planta.