Societat
Torredembarra manté les 3.000 tones de residus recollides a l’estiu
El volum de residus generat a l’estiu un 47 % més que durant la temporada ordinària
Durant els mesos d’estiu, de l’1 de juny al 30 de setembre, Torredembarra ha recollit prop de 3.000 tones de residus, pràcticament la mateixa xifra que l’any passat (un 0,3 % menys). Tot i l’estabilitat interanual, el volum generat a l’estiu és de mitjana un 47 % superior al de la temporada ordinària, un fet que posa de manifest l’increment de població en temporada alta i el caràcter turístic del municipi.
L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Residus i Neteja Viària, fa una valoració positiva del dispositiu especial d’estiu, que ha comptat amb un reforç de recursos i serveis.
Del total de residus, el 64,96 % correspon a la fracció de rebuig, mentre que el 35,04 % restant es reparteix entre orgànica, paper i cartró, envasos, vidre, poda i voluminosos. El regidor de Residus i Neteja Viària, Raúl García, ha destacat que «necessitem continuar millorant en la separació de residus i reduint la fracció de rebuig. És un repte compartit que ens permetrà avançar cap a un model més sostenible i econòmicament eficient».
El servei de recollida porta a porta ha funcionat correctament, amb només incidències puntuals en punts concrets, cosa que demostra l’adaptació de la ciutadania al sistema. La recollida comercial extraordinària a la façana marítima també ha funcionat adequadament, gràcies a la coordinació entre departaments i a la campanya informativa difosa a través de canals municipals com la web, les xarxes socials, l’aplicació Viu La Torre i el canal de WhatsApp de Comerç Local.
Durant l’estiu, també s’ha dut a terme una neteja intensiva de contenidors comercials (99 d’orgànica, un 82 % del total, i 54 de vidre, un 44 %) i s’han gestionat més de 60 incidències, de les quals 42 es van canalitzar a través de Viu La Torre.
Amb l’arribada de l’octubre, s’ha activat el dispositiu ordinari de recollida i neteja, que es mantindrà fins al 31 de maig. La recollida porta a porta domiciliària i comercial es pot consultar als canals municipals, amb algunes excepcions, com ara la no recollida de vidre comercial els dijous —excepte al poble i al polígon— ni la recollida a la façana marítima els diumenges.
Es mantenen actius serveis complementaris com la recollida gratuïta de voluminosos, la deixalleria municipal, la recollida de poda amb cita prèvia i la gestió d’incidències a través de l’aplicació Viu La Torre.
El regidor Raúl García ha remarcat que “la gestió eficient dels serveis requereix un esforç constant per part de l’Ajuntament, però també una actitud responsable per part de la ciutadania i del teixit comercial, especialment en les zones amb més pressió d’activitat”.