Tarragona registra 24 morts durant els primers nous mesos de l'any, dos més respecte el 2024
La comarca que ha registrat més víctimes fins ara és el Baix Camp (5) i l’AP-7 en aquesta demarcació acumula 8 morts
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que des de l’1 de gener fins al 30 de setembre d’enguany han mort 24 persones a la demarcació de Tarragona, 2 més respecte del mateix període de l’any. Aquest mes de setembre no s'ha registrat cap sinistre mortal.
A Catalunya la xifra total ascendeix a 112 persones mortes en 104 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Durant el mateix període de l’any passat, van perdre la vida 99 persones en 93 sinistres mortals, un 13% menys. El mes de setembre s’ha tancat amb 15 víctimes mortals i és el tercer mes amb més morts per darrere de juliol i març, que en van registrar 18. L’any passat, al setembre hi va haver 8 víctimes mortals.
Si ho comparem amb el 2019 (any de referència per al compliment d’objectius), quan van morir 136 persones en 129 sinistres, la reducció de la sinistralitat és del 17,6% respecte al 2019, i es compleixen els objectius del Pla de Seguretat Viària previst per l’SCT. Pel que fa a ferits greus, al llarg d’aquests primers nou mesos, se n’han registrat 643, una xifra lleugerament superior als 626 del mateix període de l’any passat.
D’altra banda, de les 112 víctimes mortals d’aquest 2025, 88 eren homes i 24, dones, i pel que fa als ferits greus, la proporció és similar, en la qual el 75% són homes i el 25%, dones.
Vulnerables, 4 de cada 10 víctimes
Les víctimes mortals de col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes) representen més del 40% dels morts, concretament el 42,8% del total. En aquest sentit, 34 eren motoristes, 10 vianants i 4 ciclistes. Els motoristes són el col·lectiu amb més morts (34), tot i que n’han mort tres menys que l’any passat, i suposen el 30,4% del total de víctimes. Pel que fa a vianants (10) i ciclistes (4), n’han mort tres més i un més en comparació amb el 2024, respectivament.
Davant aquesta sinistralitat dels col·lectius més fràgils, l’SCT fa una crida a motoristes, vianants i ciclistes a tenir més percepció del risc i consciència de la seva fragilitat, i a la resta d’usuaris, respecte i prudència per reduir les víctimes d’aquests col·lectius. La resta de finats viatjaven en turisme (48), camió (9) i furgoneta (7).
Quant al tipus d’accidents, dels 104 sinistres mortals, 36 han estat accidents simples, 25 xocs frontals, 17 col·lisions laterals, 10 encalços i 11 atropellaments.
Pel que fa a les vies, les carreteres que de moment acumulen més morts són l’AP-7 (13), la C-58 (9), N-II (8) i l’A-2 (7), malgrat que, en general, es manté la dispersió en la sinistralitat de la xarxa viària. La C-12 ha registrat enguany 4 morts i la C-25, C-31 i C-16, 3 respectivament.
Augmenten les víctimes mortals entre els joves
Pel que fa a l’edat de les víctimes mortals, la franja que aglutina més morts és la de 55 a 64 anys (23), tot i que es manté la tendència enguany de més sinistralitat en les franges d’edat més joves, per sota dels 35 anys. Així, fins al 30 de setembre, 42 menors de 35 anys han perdut la vida a les carreteres, el 37,5% del total de morts, i 16 joves morts més que l’any passat (26). En concret, hi ha hagut 18 morts de 15 a 24 anys, 21 més de 25 a 34 anys i també 2 de 0 a 14 anys. D’altra banda, entre els 35 i els 54 anys han perdut la vida 30 persones, i 17 més a partir dels 65 anys.
Si analitzem les morts per tipus de dia de la setmana, 54 han tingut lloc en dia feiner i els altres 58 en cap de setmana, festiu o vigília de festiu o operació especial.
La sinistralitat augmenta a tres demarcacions
La sinistralitat viària mortal fins al 30 de setembre indica que les víctimes mortals per accident de trànsit han augmentat a tres de les quatre demarcacions catalanes. A Girona es manté la sinistralitat viària mortal, atès que enguany hi ha hagut 15 morts, els mateixos que l’any passat. La comarca gironina que acumula més morts és la Selva, amb 8.
Pel que fa a la resta de demarcacions, a Barcelona 51 persones han perdut la vida a les carreteres, més que el 2024. En aquesta demarcació han mort 22 dels 34 motoristes. El Vallès Occidental (11), el Baix Llobregat (7) i Osona i Maresme (6) són les comarques que de moment sumen més morts.
La demarcació de Tarragona, amb 24 morts enguany (cap al mes de setembre), registra 2 morts més respecte del mateix període de l’any passat. La comarca que ha registrat més víctimes fins ara és el Baix Camp (5) i l’AP-7 en aquesta demarcació acumula 8 morts. Per últim, a Lleida aquest setembre han mort 4 persones en accidents de trànsit i enguany s’han registrat 22 víctimes mortals a les carreteres lleidatanes, 4 més que el 2024. La comarca lleidatana amb més morts és el Segrià (13).