La Policia Local de Cambrils celebra la Diada de Sant Miquel amb reconeixements i distincions
L’Ajuntament ha reconegut la tasca de diferents membres del cos amb felicitacions i medalles al mèrit policial per diferents actuacions destacades
La Policia Local de Cambrils ha commemorat aquest dimarts la Diada del seu patró, Sant Miquel, amb un acte institucional que ha inclòs el lliurament de distincions a membres del cos, altres cossos de seguretat i emergències, ciutadans i personal de l’Ajuntament per la seva col·laboració i serveis destacats.
L’acte, que ha començat amb la formació de tota la plantilla a la plaça de l’Ajuntament, ha continuat a la sala d’actes del Casal Municipal de la Gent Gran amb els parlaments de les autoritats locals. L’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha posat en valor el compromís i la professionalitat del cos i ha destacat especialment els resultats en la lluita contra la venda ambulant il·legal al Cap Sant Pere. A més, ha anunciat que l’Ajuntament treballa en la reactivació i actualització del projecte per construir una nova comissaria.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Antonio Martínez, ha agraït “la implicació, l’actitud exemplar, la humanitat i la generositat” dels agents, alhora que ha reconegut la col·laboració de la ciutadania en la resolució de situacions complexes. “Cada agent, cada membre del personal administratiu i cada col·laborador contribueix a fer de Cambrils una ciutat millor per viure, visitar o invertir amb confiança”, ha afirmat.
El cap de la Policia Local, Carles Besora, ha remarcat que ser policia és una vocació i una manera d’entendre la vida. Ha reconegut la tasca de tot el cos, considerant-los “el cor i l’ànima de la institució”, i ha agraït el suport d’altres cossos policials, els jutjats i la fiscalia. També ha tingut un record per les víctimes de la Dana i ha subratllat que la seguretat és un esforç col·lectiu. “Som continuïtat, som herència i som futur. Darrere de cada uniforme hi ha una història, i darrere de cada història, un relleu que ens projecta cap endavant”, ha conclòs Besora.
Durant l’acte, s’ha projectat un vídeo amb el lema “Canvi de torn”, centrat en fills i filles d’agents que segueixen els passos dels seus pares i mares, reflectint com la vocació de servir i protegir la comunitat es pot transmetre entre generacions.
Pel que fa als reconeixements, s’han lliurat quatre medalles a la fidelitat en la categoria de plata per 25 anys de servei ininterromput, així com una Medalla al Mèrit Policial en bronze a un agent pel rescat d’un ciutadà a l’estranger i un Diploma al Mèrit Policial a un agent amb tres felicitacions en un any.
A més, s’han fet felicitacions a una vintena de membres de la Policia Local, Mossos d’Esquadra, Guardia Civil, Policia Nacional, Bombers, professionals sanitàries, personal municipal i ciutadans anònims per actuacions destacades en detencions, rescats, accidents de trànsit, lluita contra la venda ambulant i suport en inundacions. L’acte ha finalitzat amb l’atorgament d’obsequis a tres policies jubilats aquest 2025.
Aquesta diada de Sant Miquel ha comptat amb l’assistència de la subdelegada del govern a Tarragona, Elisabet Romero, el director territorial d’Interior i Seguretat Pública, Carlos Enrique López, i altres autoritats i comandaments policials.