La família de l’AEHT creix amb una gala de luxe
El sopar anual va acollir el nomenament d’Oriol Castro i l’homenatge a Josep Martí
Quan les famílies creixen, l’ambient de sobretaula als dinars i sopars és més intens, però sobretot, més acollidor. El sopar anual by San Miguel de l’Associació d’Empreses d’Hostaleria de la província de Tarragona (AEHT) va estar l’exemple. Nova edició i nou rècord, amb 450 assistents a la cita del Restaurant Mas La Boella amb una entitat que continua ampliant el seu gruix, esdevenint referència al territori, amb 130 hotels i 670 restaurants adherits.
La benvinguda va animar als convidats amb els entrants i begudes de les més de 80 empreses col·laboradores amb l’AEHT. Pernil, pa amb tomàquet i riures per començar la vetllada. El president de l’AEHT, Francesc Pintado, va estrenar la nit juntament amb la directora general de Turisme a Catalunya, Cristina Lagé. Tampoc van faltar les reivindicacions: «Hem detectat una tendència a estades més curtes, l’hoteleria i la restauració són les dues potes de l’AEHT ara mateix», va explicar el president de l’associació, indicant que «queda per veure si és un ajust en el consum o una tendència real».
Abans de l’àpat, però, dos actes van eclipsar l’entrega de premis. El dues Estrelles Michelin, Oriol Castro, va ser nomenat com a membre del Consell d’Experts de l’AEHT per a les pròximes edicions dels premis. Va enfundar-se la tradicional jaqueta verda i blanca de la corporació, advertint la necessitat de cuidar la gran riquesa del territori i la necessitat de «continuar fent créixer el patrimoni».
També s’hi va sumar l’emotiu homenatge l’expresident de l’AEHT, Josep Martí, qui va liderar l’entitat entre 2002 i 2010, representant un dels restauradors més importants de la província amb la seva icònica cafeteria Leman.
El millor del millor
Els convidats van gaudir del sopar amenitzant l’acte amb la música de Buhos. Les cançons Volcans i Actitud van animar els assistents abans d’una entrega de premis plena de nervis. El millor hotel de la província va estrenar la gala.
El primer lloc va caure al municipi d’Altafulla, amb l’Hotel May Altafulla Beach com a protagonista dels premis Booking-AEHT. El podi també el van ocupar l’Instants Boutique Hotel de Cambrils (2n lloc) i l’Hotel Astari de Tarragona (3r lloc). La tensió va acumular-se al saló del Mas, tot i que no van tardar en anunciar-se els guanyadors de la millor carta de vins de Tarragona.
La Sardineta de Tarragona va tornar a rebre premi, aquest any en la secció tiquet mig de més de 40 euros beguda inclosa. El primer lloc va ser per ells, amb un segon per Baramar, de Roda de Barà. En la secció tiquet mig de més de 41 euros beguda inclosa, el premi va viatjar a l’Ebre. Concretament, va ser per l’Algadir de Poblenou del Delta, seleccionat en una dura votació on el Restaurant Quatre Molins de Cornudella de Montsant i el Citrus del Tancat de Codorniu d’Alcanar, van empatar en el segon lloc.
La boca va acabar de fer-se aigua amb el nom de l’escollida com a millor tapa de Tarragona: Fals niguiri de calamar i gamba vermella de Tarragona, del restaurant 4 Makis de Torredembarra, que va endur-se el primer premi y viatjarà, per primer cop, com a representant de l’AEHT al Campeonato de Hosteleria de España-Tapas y Pinchos. La vetllada va tancar amb el segon premi, per l’arrosseria de Cunit i el tercer, que va recollir el Restauran l’Original de Cambrils. L’ambient familiar ser un constant, i ja espera a l’any que ve.