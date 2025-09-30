Festa
La cinquena edició del Vermut Live Music omplirà l’Hospitalet de l’Infant de música i gastronomia
Hi haurà actuacions musicals en directe a un total de 19 establiments de restauració perquè tothom pugui gaudir d’un cap de setmana de vermut, ritme i bon ambient
L’Hospitalet de l’Infant es prepara per acollir el cap de setmana del 11 i 12 d’octubre la cinquena edició del Vermut Live Music, un festival que combina música en directe i gastronomia local sota el lema “l’Hospitalet de l’Infant sona a cada racó”.
Un total de 19 establiments —entre bars, restaurants i hotels— oferiran actuacions musicals i propostes d’aperitiu a partir de les 11 h del matí, amb l’objectiu que veïns i visitants puguin fer una ruta pels locals participants i gaudir d’un vermut musical en un ambient festiu i relaxat. Les actuacions s’allargaran fins a mitja tarda, amb la darrera del dissabte prevista a les 16 h i la del diumenge a les 15 h.
Una programació per a tots els gustos
La cinquena edició manté l’essència dels anys anteriors amb una oferta musical variada que inclou jazz, flamenc, pop, rock, rumba, swing, latino i versions dels anys 80 i 90. Hi participaran 19 grups i artistes, i com a novetat enguany la Regidoria de Turisme ha incorporat artistes locals, amb actuacions d’On Fire Trio, Leen Loud Band i el cantant Manuel Jeovanny.
Enguany cada establiment acollirà una sola actuació, i les que coincideixen en horari es faran en zones diferents de l’Hospitalet de l’Infant, quelcom que permetrà una millor distribució del públic i evitarà la superposició de músiques, assegurant que tothom pugui gaudir de l’esdeveniment.
Col·laboració público-privada
El festival està organitzat per la Regidoria de Turisme amb el suport de l’Associació de Restauració i Hoteleria de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors. La regidora de Turisme i Cultura, Elidia López, ha subratllat que l’iniciativa vol posar en valor l’oferta gastronòmica i d’allotjament local, donar suport als establiments en una època de menor afluència turística i dinamitzar l’economia local reforçant tant el teixit cultural com el sector de la restauració i l’hoteleria.