Seguretat
Nova prova del sistema Es-Alert a la demarcació de Tarragona
A les 10.01 hores el mòbils han començat a sonar de forma estrident en un nou simulacre de Protecció Civil
Aquest dimarts, a les deu i un minut del matí, tots els telèfons mòbils intel·ligents situats al Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Penedès han rebut un missatge de prova del sistema d’alertes de Protecció Civil, Es-Alert.
Els aparells el següent missatge de text: «Prova d’alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. En una emergència real rebries instruccions per a protegir-te», acompanyat d'un so estrident.
El missatge s'ha enviat en català, castellà i anglès. En el cas de la vegueria del Penedès, el missatge l'han rebut els ciutadans de les comarques de l'Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i part d’Anoia.
El sistema d’enviaments massius en telèfons mòbils permet una difusió massiva en un espai molt curt de temps. Està previst que es pugui utilitzar només en els casos d’emergència greu en què l’autoritat de Protecció Civil hagi determinat que cal donar instruccions a la població sobre accions que ha de dur a terme, com pot ser el confinament davant d’un accident químic o unes inundacions, o bé accions que ha d’evitar fer.