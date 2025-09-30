Societat
Eliminen prop de 2.000 quilos de plantes exòtiques invasores a Salou aquest 2025
L'enfiladissa de ramell groc o l'ungla de gat són algunes de les espècies eliminades
L'Associació per a la Conservació dels Ecosistemes Naturals ha eliminat 1.983 quilos de plantes exòtiques invasores a la costa de Salou (Tarragonès) durant aquest 2025. En diferents jornades, 72 persones voluntàries han participat en les tasques d'erradicació d'exemplars, com l'enfiladissa de ramell groc o l'ungla de gat, les quals han provocat que la vegetació autòctona hagi desaparegut pràcticament per complet en zones com la platja Llarga i la cala Llenguadets. Amb aquestes accions, s’està recuperant els exemplars autòctons, incloent-hi dues espècies protegides, la silene i el limónium. Des de 2017, l'entitat ha eliminat 17.500 quilos de plantes exòtiques invasores al municipi salouenc amb l'ajuda de 850 voluntaris.