Urbanisme
Comencen les obres a Constantí per renovar paviments i eliminar barreres arquitectòniques
Els treballs han començat al carrer Centcelles (tram entre carrer Pintor Fortuny i carrer Gaudí) i continuaran al carrer Joan Maragall (zona parada autobús).
L’Ajuntament de Constantí ha iniciat aquest dimarts, 30 de setembre, una nova fase d’obres de pavimentació al Grup Centcelles, centrant-se en el carrer Centcelles (tram entre carrer Pintor Fortuny i carrer Gaudí) i, posteriorment, al carrer Joan Maragall (zona de parada d’autobús).
Els treballs s’emmarquen en la voluntat del consistori de remodelar integralment les voreres de la zona i adaptar-les a persones amb mobilitat reduïda. La intervenció inclou retirar el formigó actual i col·locar panot, eliminant barreres arquitectòniques, seguint el model aplicat al carrer Jaume I (zona del mercat).
El pressupost total de les obres és de 263.841,19 € i el termini d’execució previst és de quatre mesos. La superfície d’actuació abasta 1.428 m², amb la substitució del paviment i dels elements de vialitat de les voreres dels carrers implicats.
Durant les obres, s’instal·larà nova senyalització vertical i es repintarà la senyalització horitzontal necessària. Les marquesines d’autobús es desmuntaran temporalment i es reinstal·laran un cop finalitzats els treballs. Pel que fa al mobiliari urbà i la vegetació, s’incorporaran 9 papereres noves, 7 bancs i es mantindran els arbres existents.
D’altra banda, l’Ajuntament ja ha publicat al BOPT l’aprovació definitiva del projecte de renovació i millora dels carrers La Coma, Jaume I (últim tram) i Vidal i Barraquer, completant així el pla de millora del paviment i les voreres del municipi.