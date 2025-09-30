La Contra Cultural
Cambrils i Vila-seca, a pas de dansa
El cap de setmana del 4 i 5 d’octubre els dos municipis acolliran diversos espectacles de carrer i de sala, a més d’accions formatives, en el marc del Circuit Tardor en Dansa
Dotze municipis d’arreu de Catalunya s’han confabulat per portar la dansa al primer pla. Organitzats amb forma de tàndem, les dotze ciutats catalanes han programat, durant aquesta tardor, un seguit d’espectacles de dansa amb l’objectiu de dinamitzar el sector, impulsar-ne la distribució territorial i reactivar el mercat intern. Tot plegat forma part del programa Circuit Tardor en Dansa, una de les onze mesures del Pla d’Impuls de la Dansa 2023-2026, sorgit del Departament de Cultura de la Generalitat per enfortir el sector i per incentivar la presència de la dansa professional catalana a tot el país.
El Circuit Tardor en Dansa 2025 va començar el 12 de setembre i s’allargarà fins al 26 d’octubre. En aquesta nova edició, el circuit recorrerà els dotze municipis desplegant dos circuits diferenciats: un per a peces de carrer i un altre per espectacles de sala de petit i mitjà format, acompanyats d’accions de creació de públics. Les companyies seleccionades en aquesta edició han estat escollides entre prop de cent candidatures.
Entre els municipis participants hi ha el tàndem Valls-Alcover (que va acollir les jornades aquest passat cap de setmana), i Cambrils-Vila-seca, que ho farà el cap de setmana que ve (dies 4 i 5 d’octubre). El Circuit Tardor en Dansa començarà de manera simultània dissabte dia 4 a les 11 del matí a tots dos municipis. Mentre que al Pati del Centre Cultural de Cambrils s’hi oferirà el taller familiar Interlúdic (Ursa Sekirnik i Mireia de Querol), al vestíbul del Celler de Vila-seca s’oferirà un taller a càrrec de L’Esbord. La tarda de dissabte estarà concentrada al mateix Celler de Vila-seca, on a les 19.15 h s’oferirà l’espectacle a l’aire lliure Clinch (Àngel Duran Performing Arts), i a les 20 h la companyia L’Esbord interpretarà Folk as queer. L’endemà diumenge la dansa es traslladarà a la plaça del Pòsit de Cambrils on, a partir de les 11 del matí, es podran veure els espectacles Venaestar (Sàndal Boada), Groove: la profunditat del moviment (Miriam Valero i Guillem Sanabra), Sadnessländ (Cia. Carla Sisteré) i Am I what? (Elvi Balboa).
Per participar en el taller familiar Interlúdic cal inscripció prèvia (cultura@cambrils.cat).