Salut
La Xarxa de Museus de Tarragona i l’Ebre impulsa un programa per ajudar pacients amb ansietat
La iniciativa Un viatge cap al benestar permetrà analitzar l’impacte de l’art i la cultura per millorar el benestar emocional de 180 pacients.
Dotze museus de la Xarxa Territorial de Museus de les comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre han posat en marxa el projecte Un viatge cap al benestar, una iniciativa pionera que vol analitzar l’impacte de l’art i la cultura en la millora del benestar emocional. L’acció es desenvoluparà amb la participació de 180 pacients diagnosticats d’ansietat lleu o moderada als centres d’atenció primària (CAP) de la Regió Sanitària Penedès, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.
El pilot ha arrencat aquest setembre i es durà a terme a través de quatre sessions setmanals d’una hora i mitja en cada museu participant. Els pacients treballaran aspectes com la identificació i expressió de les emocions, la consciència del moment present i l’ús de l’art com a canal per gestionar pensaments i sentiments.
Els resultats serviran per avaluar l’impacte dels museus com a espais que contribueixen a la salut i el benestar, amb l’objectiu que puguin ser reconeguts com a “actius en salut” dins del sistema sanitari i prescrits per professionals mèdics en el marc del Programa de Prescripció Social.
A més de les sessions, els participants rebran un passaport cultural per visitar gratuïtament els museus de la Xarxa durant el 2026 i una guia amb propostes per continuar les activitats de manera autònoma.
La iniciativa compta amb la col·laboració d’Adhoc Cultura i la implicació de museus d’arreu del territori, entre ells el Museu d’Art Modern de Tarragona, el Museu Pau Casals del Vendrell, el Museu de Reus, el Museu del Port de Tarragona o el Museu de Tortosa. Pel que fa als CAP, hi participen equipaments d’Alcover, Cambrils, El Vendrell, Montblanc, Mont-roig del Camp, Reus, Tarragona i Tortosa.
Segons recorden els impulsors, les Arts en Salut són una metodologia avalada per l’Organització Mundial de la Salut que defensa la salut des d’una perspectiva biopsicosocial, entenent-la com un estat complet de benestar físic, mental i social.