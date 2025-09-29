Societat
El projecte reÚtil Valls compleix un any amb més de 35 tones de materials reutilitzats
596 socis, gairebé 6.000 transaccions i més de 1.000 hores de voluntariat avalen l’èxit de la iniciativa
El projecte reÚtil Valls, impulsat per la Comunalitat de Valls amb el suport de l’Ajuntament, ha celebrat el seu primer aniversari amb uns resultats que confirmen el seu impacte positiu tant en l’àmbit ambiental com social. En dotze mesos, s’han gestionat 35.445 quilos de materials, evitant que acabessin com a residus i donant-los una nova vida gràcies a la reutilització.
El balanç d'aquest primer any inclou 596 persones sòcies, prop de 6.000 transaccions i més de 1.000 hores de voluntariat, equivalents a 65.800 minuts de feina comunitària. Aquesta implicació ha permès generar més d’11.000 punts dins el sistema d’intercanvi del projecte.
Materials més reutilitzats
La varietat d’objectes és molt àmplia, des de roba i joguines fins a bicicletes, informàtica o articles per a la llar. Destaquen especialment les sabates, amb més de dos mil quilos recuperats; els articles de decoració per a la llar, amb un superàvit de 850 quilos; i les joguines infantils, que han sumat més de 400 quilos. També sobresurten els objectes informàtics (360 quilos) i les bicicletes i patinets (270 quilos). En canvi, categories com els llibres o els petits electrodomèstics han tingut més demanda que aportacions, fet que posa en manifest la seva utilitat per a la comunitat.
Tallers i sensibilització
Més enllà de l’intercanvi, el reÚtil Valls s’ha consolidat com un espai d’aprenentatge i sensibilització, amb tallers oberts a la ciutadania. Al llarg de l’any s’hi han fet activitats com la construcció de mobles amb palets, una Restart Party per allargar la vida dels aparells electrònics, tallers de reparació i manteniment de bicicletes i sessions per arreglar objectes quotidians. A més, diverses entitats i centres educatius han visitat el projecte per conèixer de prop la seva tasca.
Segons l’organització, aquest primer any demostra que la ciutadania de Valls aposta per projectes que combinen sostenibilitat i comunitat: “Hem donat una segona vida a milers d’objectes i hem reduït residus, alhora que hem creat vincles i fomentat la solidaritat”.