Cultura
La Fira de Santa Teresa del Vendrell tornarà aquest d’octubre amb activitats per a tots els públics
La Fira del 2025 se celebrarà del 10 al 12 d'octubre amb la promoció del producte de proximitat
El Vendrell va viure el passat dissabte 27 de setembre una presentació teatralitzada de la pròxima Fira de Santa Teresa, que enguany es celebrarà del 10 al 12 d’octubre. L’acte va tenir lloc al Mercat Municipal i va estar a càrrec del Grup de Teatre de La Lira Vendrellenca, que va oferir un diàleg teatralitzat sobre la història de la fira.
La Fira del 2025 posarà l’accent en la promoció del producte de proximitat, amb un 70% de productors del Vendrell i del Baix Penedès, i oferirà una programació diversa que inclou actuacions musicals a la Rambla, activitats familiars i la Fireta a la carretera del Doctor Robert, l’exposició d’automoció a la plaça de la Sardana i atraccions a la zona escolar. També hi seran presents les tradicionals mostres de cultura popular i la diada castellera.
Els visitants comptaran amb aparcament públic gratuït al Pèlag-el Puig, al carrer Colom i al Botafoc.
L’acte inaugural tindrà lloc divendres 10 d’octubre a les 20.30 h a la Rambla, amb un diàleg teatralitzat i mapatge històric de la fira, també a càrrec del Grup de Teatre de La Lira Vendrellenca. Aquesta mateixa presentació es repetirà dissabte 11 d’octubre a la mateixa hora.
Properament es farà públic el programa complet d’actes.