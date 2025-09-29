Cultura
El Circuit Tardor en Dansa porta un cap de setmana de moviment a Cambrils i Vila-seca
Entre el 4 i 5 d’octubre, els dos municipis treballaran en forma de tàndem i dedicaran tot el cap de setmana a la dansa.
Cambrils i Vila-seca es convertiran el primer cap de setmana d’octubre en escenaris de dansa i moviment gràcies al Circuit Tardor en Dansa, una iniciativa que forma part del Pla d’Impuls de la Dansa 2023-2026 impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat. El projecte, liderat per l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) i l’Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya (ACPDC), vol dinamitzar el sector i apropar-lo al territori.
Durant el 4 i 5 d’octubre, els dos municipis treballaran en tàndem per oferir un cap de setmana ple d’activitats que inclouen actuacions de carrer i de sala, tallers formatius i propostes per a la creació de nous públics.
El programa s’obrirà dissabte al matí amb el taller familiar Interlúdic, a càrrec d’Ursa Sekirnik i Mireia de Querol, a l’Espai del Pati del Centre Cultural de Cambrils. Paral·lelament, al Celler de Vila-seca tindrà lloc un taller de la companyia L’Esbord. Ja a la tarda, el mateix espai acollirà l’espectacle Clinch, de la companyia Àngel Duran Performing Arts, i tot seguit, Folk as queer, també a càrrec de L’Esbord.
Diumenge al matí, la dansa sortirà al carrer a la plaça del Pòsit de Cambrils amb quatre propostes: Venaestar de Sàndal Boada, Groove: la profunditat del moviment de Miriam Valero i Guillem Sanabra, Sadnessländ de la Cia. Carla Sisteré i Am I what? d’Elvi Balboa.
Un pla per impulsar la dansa arreu del país
El Circuit Tardor en Dansa és una de les onze mesures del Pla d’Impuls de la Dansa 2023-2026, que té com a objectiu enfortir el sector i garantir la presència de la dansa professional catalana a tot el territori. Enguany, el circuit es duu a terme del 12 de setembre al 26 d’octubre i compta amb la participació de dotze municipis d’arreu del país, entre els quals hi ha Tremp, Pont de Suert, Valls, Alcover, Juneda, Les Borges Blanques, Llinars del Vallès, Lloret de Mar, Tiana i Montgat.