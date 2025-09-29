Seguretat
Alerta als mòbils a Tarragona aquest dimarts: tot el que has de saber del nou simulacre
La prova, que es durà a terme al matí, es realitzarà a les Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona i Penedès
Aquest dimarts, a les 10 del matí, tots els telèfons mòbils intel·ligents que es trobin a les vegueries de Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Penedès rebran un missatge de prova del sistema d’alertes de Protecció Civil.
Els aparells que estiguin en aquestes zones, encara que els portin persones que estan de passada per carretera o ferrocarril, rebran el següent missatge de text: «Prova d’alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. En una emergència real rebries instruccions per a protegir-te», seguit d’un enllaç amb una enquesta de valoració.
El missatge s’enviarà en català, castellà i anglès i estarà acompanyat d’un so estrident diferent de la resta de sons del telèfon. En el cas de la vegueria del Penedès, el missatge s’enviarà a la població de les comarques de l'Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i part d’Anoia.
Les persones que no el vulguin rebre hauran d’apagar el telèfon. Desde Protecció Civil s’ha posat èmfasi en el fet que no s’ha de trucar al 112, ja que es tracta d’una prova. El sistema d’enviaments massius en telèfons mòbils permet una difusió massiva en un espai molt curt de temps.
S’utilitzarà només en els casos d’emergència greu en què l’autoritat de Protecció Civil hagi determinat que cal donar instruccions a la població sobre accions que ha de dur a terme, com pot ser el confinament davant d’un accident químic o unes inundacions, o bé accions que ha d’evitar fer.