Simulacre
Nova prova del sistema d'alertes als mòbils a Tarragona, Ebre i Penedès el 30 de setembre
El missatge de prova inclourà un enllaç a una enquesta de valoració
El dimarts 30 de setembre a les 10 del matí tots els telèfons mòbils intel·ligents que es trobin a les vegueries de Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Penedès rebran un missatge de prova del sistema d'alertes de Protecció Civil.
Els aparells que estiguin en aquestes zones, encara que els duguin persones que estan de pas per carretera o ferrocarril, rebran el següent missatge de text: «PROVA D'ALERTA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te», seguit d'un enllaç a una enquesta de valoració. El missatge s'enviarà en català, castellà i anglès i estarà acompanyat d'un so estrident diferent de la resta de sons del telèfon.
En el cas de la vegueria del Penedès, el missatge s'enviarà a la població de les comarques de l'Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i part de l'Anoia. Les persones que no el vulguin rebre hauran d'apagar el telèfon o posar-lo en mode avió. Des de Protecció Civil s'ha posat èmfasi en el fet que no cal trucar al 112, ja que es tracta d'una prova.
El sistema d'enviaments massius a telèfons mòbils permet una difusió massiva en un espai molt curt de temps. Es farà servir només en els casos d'emergència greu en què l'autoritat de Protecció Civil hagi determinat que cal donar instruccions a la població sobre accions que ha de dur a terme, com pot ser el confinament davant d'un accident químic o unes inundacions, o bé accions que ha d'evitar fer.