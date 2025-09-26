Societat
Un mosso diu que van trobar coincidències entre els tests de les autoescoles Roquetes-Temple amb els exàmens de la DGT
Les defenses qüestionen els informes comparatius perquè assenyalen que hi ha preguntes que no apareixen a les proves
Un agent dels Mossos d'Esquadra, encarregat de comparar els exàmens de la Direcció General de Trànsit (DGT) amb la documentació intervinguda en els escorcolls a les seus de les autoescoles Roquetes-Temple de Tortosa i als domicilis dels seus propietaris, ha declarat aquest divendres que "pràcticament en tots els testos comparats hi ha coincidències literals en les preguntes i respostes", així com en el format. En una nova jornada del judici pel cas de frau de les autoescoles tortosines, el testimoni ha explicat que van trobar que s'havia eliminat els logotips de la DGT i del Ministeri de l'Interior en algun test. Per contra, les defenses han indicat que hi ha testos que no són iguals que els exàmens, ja que hi falten unes preguntes.
Dos agents dels Mossos d'Esquadra han declarat durant aquest matí de divendres a l'Audiència de Tarragona en el cas del judici de frau de les autoescoles Roquetes-Temple de Tortosa, ja que van formar part de la investigació. Un d'ells ha detallat que va elaborar dos informes en els quals es van analitzar les dades, facilitades per la DGT de Tarragona, de les persones que es van examinar entre el 2008 i el 2013. El testimoni ha subratllat que van creuar la informació amb els indicis recollits durant els escorcolls. "El resultat final és que hi ha un gran nombre de persones d'origen asiàtic que aproven l'examen -teòric- en una autoescola diferent aquelles on fan les pràctiques", ha asseverat.
A més, ha afirmat que es van examinar al voltant d'unes 200 persones a les autoescoles Roquetes-Temple entre el febrer i el juny de 2012. "Sorprèn una mica que facin l'examen teòric en unes autoescoles llunyanes i no de la seva zona", ha declarat l'agent, ja que aquests aspirants venien de punts com Madrid o València. Preguntat pel ministeri públic sobre les conclusions d'aquests informes, el policia ha assegurat que els testos intervinguts són iguals als exàmens de la DGT. "Hi ha una similitud exacta amb el contingut i preguntes" ha respost respecte d'un dels indicis investigats.
Per la seva banda, els advocats defensors han assenyalat que hi havia testos de la documentació intervinguda que no coincidien amb exactitud amb les proves de la DGT. Han argumentat que hi falten una pregunta per ser totalment coincidents. També han posat en relleu que les preguntes i respostes dels testos es poden obtenir de la revista de Trànsit. En la seva declaració, l'agent ha respost que van fer servir la informació donada per la DGT i que no van comprovar altres fonts.
Així mateix, les defenses han subratllat que hi ha aspirants d'origen xinès que s'han presentat fins a tres vegades a l'examen a través de l'autoescola Temple de Tortosa i que els han suspès. A més, han destacat que n'hi ha d'altres de xinesos que van aprovar en la segona convocatòria de les proves i que fins i tot un d'ells va aprovar a través d'una autoescola de Girona, després de presentar-se fins a sis o set cops pels centres tortosins.
El judici continuarà la setmana vinent amb més declaracions de testimonis.