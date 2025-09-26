Patrimoni
La Mare de Déu de la Riera torna a ser restaurada 58 anys després
L’estatua de la patrona de les Borges del Camp va tractar-se per última vegada el 1967
L’Ermita de la Mare de Déu de la Riera, a les Borges del Camp, es vesteix de gala per estrenar la talla romànica de la seva patrona. No és nova, ni moderna, de fet és del segle XIII, però la restauració que ha dut a terme l’associació dels Amics de l’Ermita de la Mare de Déu ha retornat el color a la Sagrada Imatge.
Seguint l’estudi tècnic proposat per l’associació, s’han dut a terme uns treballs de conservació acurats que han descobert que l’actual image no correspon a l’aparença original. L’informe inicial especifica que s’han trobat noves capes en l’exterior de l’estàtua, probablement a causa d’una restauració realitzada entre finals del segle XIX i inicis del XX. Segons ha explicat al Diari MÉS el president dels Amics de l’Ermita, Carles Bardou, l’última restauració que consta als registres actuals va realitzar-se entre 1967 i 1969. És a dir, fa 58 anys.
La intenció de restaurar-la va sorgir quan el passat setembre l’associació d’Amics de l’Ermita advertir de la pèrdua de pintura en diverses zones de la imatge. Després d’informat a l’Arquebisbat de Tarragona sobre l’estat de la talla romànica i d’aprovar la seva conveniència, el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya va adquirir la peça per iniciar els treballs el març del 2025.
La Mare de Déu de la Riera va estar, en total, un mes en una cambra d’anòxia. Una estança especial per a objectes en restauració que enretira l’oxigen, eliminant qualsevol element natural com plagues o insectes i millorant la conservació del patrimoni.
Voravit Roonthiva, el restaurador oficial de la Mare de Déu de Montserrat, va ser l’encarregat de la segona fase dels treballs de restauració, que van iniciar el passat mes de juny. En aquest tram de la restauració, la patrona va tornar l’Ermita, on la gent del municipi i els visitants han pogut observar els treballs en directe durant quatre mesos. «Va ser una manera d’apropar els treballs a la gent», ha explicat Bardou.
Una nova imatge
El pressupost total del projecte no ha superat la xifra dels 6.000 euros, segons ha pogut saber el Diari MÉS. Les principals mesures de conservació s’han centrat en la pintura, i la renovació dels colors de la Mare de Déu de la Riera, una de les poques imatges originals que es conserven i encara resten exposades al culte des del segle XIII.
«Sembla que fins que les coses no es trenquen, res s’ha de restaurar. S’ha de fer sempre una supervisió preventiva de cara al futur», ha indicat el president de l’associació, que ha fet una valoració «molt positiva» dels treballs de conservació. El procés, finalment, ha estat d’un any complet, i l’estat actual agrada a l’Ermita, a l’associació i als veïns que han seguit la restauració. «Comparem ara i com estava abans i ha guanyat molt. Estem molt contents amb el resultat i la gestió dels treballs» ha valorat el Bardou.
Els treballs seran presentats aquest dissabte a les 18.00h a l’Ermita de la patrona de les Borges del Camp, que tornarà al seu lloc original amb una nova imatge.