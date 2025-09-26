Obres
Mont-roig del Camp inicia les obres de preservació de l’ermita de la Mare de Déu de la Roca
El consistori va aconseguir una subvenció de la Generalitat de Catalunya que permetrà executar les obres per millorar la conservació d’aquest emblemàtic edifici
Aquesta setmana han començat les obres de millora i conservació de l’ermita de la Mare de Déu de la Roca, un dels espais patrimonials més emblemàtics de Mont-roig del Camp. El projecte compta amb una inversió total de 170.000 euros i està finançat en part per una subvenció de 95.000 euros atorgada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
L’ermita va ser declarada Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en la categoria de monument històric el maig de 2022, una qualificació que ha estat clau per accedir a aquest finançament públic.
Les actuacions que s’hi duran a terme inclouen la reparació d’humitats i filtracions d’aigua a les cobertes de l’ermita i de la Capella de Sant Ramon, així com la recuperació dels canals de recollida d’aigua del recinte. També es preveu la protecció de les pintures interiors per garantir la conservació del conjunt patrimonial.
El projecte tècnic ha estat redactat pel propi consistori, tenint en compte les característiques històriques i arquitectòniques de l’edifici. El pla d’execució estima que els treballs podrien estar enllestits en un termini de tres a quatre mesos, tot i que el contracte contempla un màxim de vuit mesos per finalitzar l’actuació.