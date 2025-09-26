Mobilitat
Dues avaries provoquen retards als trens d'alta velocitat Barcelona – Madrid
Les incidències afecten els combois de tots els operadors i més de 800 viatgers
Dues incidències operatives estan causant retards de vint minuts de mitjana en els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. N'han informat fonts de Renfe que han explicat que a primera hora d'aquest divendres s'ha registrat l'avaria d'un tren Ouigo en doble composició al taller de Can Tunis i l'avaria d'un comboi de la companyia Iryo a Sants.
Tot plegat ha fet que quatre trens d'alta velocitat de Renfe sortissin més tard del previst i provoca retards generalitzats a tots els combois que operen a la línia. Un total de 832 viatgers estan afectats.