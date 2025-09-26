Policial
Desmantellada una organització que introduïa carburant adulterat en gasolineres amb arrels a Tarragona
La Guàrdia Civil ha detingut 18 persones i n’investiga unes altres 14, alhora que s’ha vinculat a 40 empreses amb l’entramat criminal
La Guàrdia Civil i el Servei de Vigilància Duanera de l’Agència Tributària han desarticulat una organització criminal que introduïa carburant adulterat en gasolineres low cost del Llevant, amb la finalitat d’eludir els controls i evadir el pagament d’impostos. Com a resultat de la investigació, batejada com operació Tenk, han estat detingudes 18 persones i investigades unes altres 14, alhora que s’ha vinculat a 40 empreses amb l’entramat criminal, algunes a la província de Tarragona.
La investigació es va iniciar el 2023, arran de les queixes de veïns de la localitat de La Hoya del Campo, a Abarán (Múrcia), pel continu tràfec de camions cisterna. Gràcies a això, la Guàrdia Civil va localitzar un gasocentre irregular.
L’entrada i registre de l’esmentat establiment va permetre confiscar més de 70.000 litres de gasoil, juntament amb maquinària i dipòsits. Es va esbrinar que aquest combustible era el conegut com a designer fuel (combustible de disseny), una barreja de gasoil i altres components afegits per modificar les característiques físiques del compost original i evitar el pagament d’impostos. A més, es va trobar una substància coneguda com a triacetina, un producte que no compleix les especificacions establertes per al gasoil d’automoció.
També es va esbrinar que el destí final d’aquest combustible modificat eren estacions de servei tipus low cost de les províncies de Múrcia, Almeria, Alacant i València. Diverses informacions a trobar uns altres dos gasocentres irregulars als municipis d’Abanilla i Silla (València).
Combustible declarat com a lubricant per eludir impostos
Els investigadors van descobrir que aquests carburants adulterats provenien de Letònia, Polònia, Eslovàquia, Hongria i Lituània, entre altres països i que els carregaments eren declarats com olis i lubricants i no com a gasoil. La finalitat era eludir els controls i formalitats exigides per a la circulació de productes subjectes a l’Impost Especial d’Hidrocarburs a la UE, així com la meritació de l’Impost Especial, de l’IVA i de l’Impost sobre Societats.
Aquestes barreges de combustible són comercialitzades per organitzacions criminals de forma fraudulenta, la qual cosa causa pèrdues econòmiques tant als Estats membres de la Unió Europea com al sector empresarial per competència deslleial.
A més, els gasos emesos en la seva combustió poden suposar una amenaça per al medi ambient i la salut pública. El seu emmagatzemament irregular també genera riscos d’abocament i poden causar un perjudici al consumidor final, per possibles danys als motors dels vehicles particulars.
Un complex entramat
La investigació, desenvolupada durant dos anys, ha permès identificar als diferents membres de l’entramat delictiu i les mercantils «fantasma» amb les que operaven.
Alguns dels suposats empresaris serien «testaferros»: persones en situació econòmica precària que cobraven per cedir les seues dades per a la creació d’empreses i comptes bancaris. Entre aquests falsos empresaris destaca la presència de ciutadans ucraïnesos, letons, francesos i espanyols.
Durant la investigació, un total de 40 empreses assentades a Múrcia, Almeria, Alacant, Albacete, Barcelona, València, Madrid, Girona, Lleida i Tarragona han estat relacionats amb l’entramat delictiu. En el curs de l’operació, especialistes en Policia Judicial de la Guàrdia Civil i inspectors de l’Àrea de Vigilància Duanera de l’Agència Tributària a Múrcia han inspeccionat un total d’onze estacions de servei i empreses.
Fins al moment, 18 persones han estat detingudes i unes altres 14 han resultat investigades com a presumptes autores dels delictes d’estafa, falsedat documental, contra la hisenda pública, contra la Tresoreria General de la Seguretat Social, blanqueig de capitals, contra la Seguretat Viària i de pertinença a organització criminal.
Destaca la imputació d’un dels conductors dels camions per 26 delictes contra la seguretat viària, per conduir vehicles amb mercaderies perilloses mancant de permís de conducció en vigor.