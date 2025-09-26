Política
Constantí modifica el POUM per impulsar nous equipaments al Polígon Industrial
L’objectiu és ampliar la presencialitat de l’Ajuntament al Polígon i millorar el servei a les empreses i els seus treballadors
L’Ajuntament de Constantí ha aprovat aquest dijous, 25 de setembre, en sessió plenària, una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) amb l’objectiu de destinar terrenys del Polígon Industrial a nous usos d’equipaments públics. La proposta va rebre els vots favorables de l’equip de govern (PSC) i ERC, mentre que VOX es va abstenir.
La superfície afectada és de 8.100 m², situada a l’entrada del Polígon des de Reus, on es preveu la construcció d’un centre municipal amb funcions tècniques i administratives per a les empreses. L’espai actuarà com a hub empresarial i inclourà serveis com un centre de congressos i convencions, recinte firal i viver d’empreses. També s’hi podran desenvolupar activitats formatives i programes de foment de l’ocupació.
A més, el projecte contempla la instal·lació d’un magatzem per a la Brigada municipal i la ubicació de serveis de seguretat (policia, protecció civil i bombers), així com de manteniment de la via pública i jardineria. Paral·lelament, el Ple va aprovar altres modificacions del POUM en matèria de piscines, porxos, tanques a camins i habitatges.
Durant la sessió també es va aprovar definitivament el compte general de l’exercici 2024, que reflecteix un romanent líquid de tresoreria per a despeses generals d’1.027.511,84 euros. La xifra es situa per sota de la de 2023 (1.107.518,44 €), però per sobre del 2022 (988.853,19 €).
Reconeixement al Ball de Diables
El consistori va donar llum verda a la proposta de presentar el Ball de Diables de Constantí a la desena convocatòria de les Distincions de Mèrit als Serveis Distingits del Consell Comarcal del Tarragonès. El PSC i ERC hi van votar a favor, mentre que VOX es va oposar.
L’Ajuntament ha destacat la contribució social i cultural de l’entitat, el seu paper en la preservació de les tradicions locals i la seva participació en festes populars com el Seguici i els correfocs. El 2026 es compliran 15 anys de la represa de l’activitat del col·lectiu, un fet que també ha estat valorat en la proposta.
Conveni amb Reus pel sanejament
Per unanimitat, es va aprovar un conveni amb l’Ajuntament de Reus per a la cooperació en matèria de sanejament a l’EDAR del Polígon Industrial. La inversió prevista és de 660.539,73 euros (sense IVA) per modernitzar la depuradora.
Finalment, el Ple va aprovar una moció presentada per ERC per revertir les retallades en professionals d’integració i educació social a l’àmbit educatiu. La iniciativa va comptar amb el suport d’ERC i PSC, mentre que VOX es va abstenir.