La Conca de Barberà consolida el creixement turístic amb més de 28.000 visitants aquest estiu
El turisme català (34%) i el francès (26%) tornen a situar-se com els principals mercats
La Conca de Barberà torna a sumar xifres positives després de l’augment de l’any passat. Aquesta temporada estiuenca ha servit per consolidar el creixement de la comarca, que ha rebut més de 28.000 visitants als seus museus i espais visitables. L’augment ha estat generalitzat a tots els municipis i serveis, especialment en activitats culturals.
Segons ha indicat el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, l’última quinzena d’agost ha salvat una temporada turística que ha finalitzat amb xifres positives per al territori i, fins i tot, «superant totes les expectatives» després d’un juliol i un inici d’agost amb registres més baixos.
Entre l’increment generalitzat de visitants, els espais més beneficiats han estat el Museu del Pessebre de Catalunya de Montblanc, amb un creixement del 70% respecte al 2024 en els seus registres turístics (1.118 visitants), i el Monestir de Poblet, que torna a representar un punt de referència pel territori, amb 14.139 visites només aquest estiu. «Continua sent un motor turístic comarcal i un dels monestirs cistercencs més importants d’Europa», ha afirmat el Consell Comarcal en la valoració dels registres.
Se situen també com a punts de referència econòmica i en afluència a la comarca el Museu Comarcal de la Conca de Barberà, que va rebre un 48% més de persones respecte a l’any passat (1.254 visitants). Tot i que amb un increment més baix, del 19%, la Cova de la Font Major també ha tornat a mostrar-se com un dels espais destacats amb 8.644 visitants, i destinacions com el Museu del Vidre de Vimbodí (26%) i Poblet i la Fassina Balanyà (63%) han compartit la xifra de visitants (420) sumant augments significatius.
No tot és positiu pel que fa al turisme de la Conca: Només el 27% dels visitants estaven allotjats a la comarca i el 23% eren visitants d’un sol dia. Per tant, l’increment és notable sí, però el perfil de visitant és efímer.
A més, es fa realitat l’expressió «el territori fa territori». Segons les dades de l’Oficina comarcal de Turisme, els visitant provinents de Catalunya tornen a suposar el principal mercat de la Conca de Barberà, amb un 34%. Malgrat tot, s’ha registrat un gran increment de turistes europeus (97%) en comparació al 2024, amb França com a principal país d’origen, suposant dos terços del turisme internacional.
Gairebé 8.000 consultes
Les oficines de turisme de la comarca també han observat un increment durant aquest 2025. L’Espluga de Francolí s’ha situat com a municipi de referència turística, amb més de 14.000 persones ateses i gairebé 2.000 consultes resoltes, representant un augment del 46% en la seva activitat. També destaquen l’augment de visitants a la Ruta Templera, amb un 29% més de persones. Altres oficines com la Comarcal de Turisme (Poblet) van tornar a posicionar-se com a referent amb 3.400 consultes, i l’Oficina de Montblanc va mantenir-se amb un increment del 17% (2.556 consultes totals).