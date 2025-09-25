Esport
El Vendrell, escenari de les primeres grans proves de gimnàstica rítmica de l’any
El municipi obre la temporada amb les Copes Base Individual i la Copa Catalana de Conjunts Base de gimnàstica rítmica.
El Vendrell es convertirà aquest cap de setmana en la capital catalana de la gimnàstica rítmica amb la celebració de tres competicions d’alt nivell: la Copa Base Individual, la Copa Base Individual masculina i la Copa Catalana de Conjunts nivell base. La cita, que es celebrarà diumenge al Pavelló Municipal Camp d’Esports, donarà el tret de sortida a la temporada de la Federació Catalana de Gimnàstica i reunirà més de 630 gimnastes d’arreu del territori.
Al llarg de la jornada, les esportistes demostraran les seves habilitats amb els diferents aparells característics de la disciplina: la corda, el cèrcol, la pilota, les maces i la cinta. L’esdeveniment començarà a les 10 del matí amb les competicions de conjunts en categories juvenil i cadet, i s’allargarà de manera ininterrompuda fins a les vuit del vespre, quan tindran lloc les finals de les categories cadet i juvenil de la Copa Base.
La trobada, organitzada per la Federació Catalana de Gimnàstica, amb el suport del Consell Català de l’Esport, i la col·laboració de l’Ajuntament del Vendrell i el Club Rítmica El Vendrell, espera omplir les graderies del pavelló amb més de 900 espectadors.
Les entrades es posaran a la venda únicament a la taquilla el mateix dia de la competició a un preu de 8 euros pel públic general, mentre que els menors de 12 anys tindran accés gratuït.