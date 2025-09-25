Ocupació
El Vendrell connecta empreses i candidats en una nova edició de l’Speed Job Dating
Durant la jornada s’han ofert 173 llocs de treball corresponents a 77 posicions laborals.
L’Edifici Tabaris de Coma-ruga ha estat aquest 24 de setembre l’escenari de la tercera edició de l’Speed Job Dating del sector industrial i logístic, una iniciativa del programa Treball a les Comarques que ha tornat a confirmar el seu èxit de convocatòria.
La jornada ha reunit 377 persones en recerca de feina i 22 empreses del Baix Penedès, que han ofert un total de 173 llocs de treball corresponents a 77 posicions laborals. Les empreses participants han valorat molt positivament la qualitat dels candidats i ja han anunciat que en els pròxims dies i setmanes es formalitzaran diverses contractacions.
Una doble oportunitat pel territori
L’Speed Job Dating ha demostrat ser una eina eficient per a la dinamització econòmica de la comarca. D’una banda, permet a les empreses tenir accés directe a candidats qualificats en un mateix dia, i de l’altra, facilita a les persones en recerca d’ocupació conèixer de primera mà les ofertes disponibles i establir un primer contacte àgil i directe amb les empreses.
Entre les companyies participants hi havia noms destacats del teixit empresarial i industrial de la zona com Applus IDIADA, Ahumados del Mediterráneo Reyes Varón, Reciclatges Penedès, Fundació Santa Teresa, Veepee, Hife, FCC, Fundació Adecco o Presspart, entre d’altres.
Des de l’Eina i l’Ajuntament del Vendrell s’ha volgut agrair la implicació de les empreses i la motivació de les persones assistents. «Aquestes iniciatives representen un motor pel nostre territori, ja que connecten necessitats empresarials amb oportunitats laborals reals i immediates», han destacat.
L’èxit d’aquesta tercera edició reafirma la importància d'organitzar esdeveniments d'aquest tipus per dinamitzar l'economia comarcal. Tot, reforçant el compromís del Vendrell i el Baix Penedès en la promoció de l’ocupació i la col·laboració empresarial.