Sostenibilitat
Cunit, líder de Tarragona en reciclatge i cinquè de Catalunya
El municipi ha disparat el seu reciclatge fins al 75%, demostrant que el porta a porta funciona.
Cunit s’ha convertit en un referent en matèria de sostenibilitat i gestió de residus. Segons les darreres dades oficials de l’Agència de Residus de Catalunya (2024), el municipi lidera el rànquing de recollida selectiva entre les poblacions de més de 15.000 habitants a la demarcació de Tarragona i ocupa el cinquè lloc a escala catalana, només darrere de Manlleu, Palau-Solità, Cardedeu i la Garriga.
L’any 2024, la taxa de recollida selectiva a Cunit havia arribat al 75,4%, un salt de més de 32 punts percentuals respecte al 42,9% registrat el 2023. Aquesta fita situa el municipi molt per sobre de l’objectiu del 55% fixat per la Unió Europea pel 2025. En termes absoluts, això equival a més de 10.600 tones de residus recollits selectivament.
El porta a porta, clau de l’èxit
El consistori atribueix aquest avenç a la implantació del sistema de recollida porta a porta, combinat amb contenidors intel·ligents en zones més denses i turístiques. Aquesta fórmula mixta ha permès triplicar els resultats dels sistemes tradicionals i adaptar-se a les necessitats dels diferents barris i comerços.
Segons el regidor de Medi Ambient i Serveis Públics, José Manuel Cabada, “es tracta d’un model que progressivament va arrelant en la població i que ha aconseguit grans resultats gràcies a la implicació ciutadana, a la qual volem agrair la seva col·laboració”. Amb aquestabona rebuda, l’Ajuntament continuarà treballant per millorar el servei i ampliar el seu abast.
Beneficis ambientals i socials
A més de reduir la fracció de rebuig i augmentar el reciclatge, el nou sistema ha comportat la desaparició de contenidors fixos a la via pública, millorant així l’accessibilitat, la seguretat i l’estètica urbana. També fomenta la corresponsabilitat ciutadana i impulsa actituds més sostenibles.
Amb aquests resultats, Cunit es consolida com a cas d’èxit i exemple per a altres municipis que volen avançar cap als objectius europeus en matèria de gestió de residus i sostenibilitat. “Som un municipi compromès amb el medi ambient i aquest lideratge és un orgull col·lectiu que compartim amb tots els veïns i veïnes”, conclou el regidor Cabada.