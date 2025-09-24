Política Municipal
El Vendrell estrena ‘Vacances per a tu’ prioritzant la vulnerabilitat
El nou programa gratuït per a la gent gran se centrarà en «situacions particulars»
L’Ajuntament del Vendrell ha anunciat les condicions definitives per accedir al programa de sortides pagades Vacances per a tu. Entre aquestes, el consistori ha establert una priorització sobre les persones amb vulnerabilitat i decidirà segons uns «criteris particulars» qui accedeix a les sortides, que es definiran amb un sistema classificatori per punts.
La polèmica afirmació del consistori sobre l’accessibilitat al programa de «totes les persones grans del municipi» no es complirà, o almenys no a curt termini, ja que s’espera que el programa només cobreixi la demanda per un petit percentatge entre les més de 8.000 persones empadronades a la localitat amb més de 65 anys.
El programa de «vacances socioculturals» va anunciar-se el passat mes de juny amb la previsió de portar a terme sortides a destinacions vinculades amb El Vendrell. Segons el consistori, aquestes serien «sense cap cost d’allotjament, desplaçament ni entrades d’equipament». La primera activitat anunciada es durà a terme el 29 i 30 d’octubre, però les inscripcions, obertes des d’aquest dimarts, plantegen la convocatòria de només 71 places per un total de 8.378 euros. En total, la primera sortida representarà un 25% del pressupost inicial de poc més de 32.000 euros. Una quantitat que l’oposició del govern vendrellenc va qualificar a principis de setembre «d’incomprensible».
Les condicions finals anunciades per presentar-se al programa també han recordat les demandes dels grups oposats al govern municipal. Els requisits de l’Ajuntament per aprovar les sol·licituds «prioritzaran especialment a les persones ateses pels Serveis Socials del Vendrell, segons la seva renda i situacions com la soledat o ser membres de famílies monoparentals o nombroses». És a dir, com va criticar l’oposició, només «les persones amb vulnerabilitat o en risc d’exclusió social», generant certa contradicció amb les primeres «promeses» del consistori.
Les persones que podran presentar-se per optar a aquest programa també hauran d’estar empadronades al Vendrell, tindre l’edat demandada i, en cas de parelles legalment constituïdes, una de les dues persones pot accedir sense arribar als 65 anys. A més, les persones hauran de ser autònomes funcionalment i, en cas de demostrar una discapacitat del 33% o més, podran gaudir de l’acompanyament d’una persona, en aquest cas, sense restriccions d’edat.
Condicions i prioritats
En el marc de l’obertura d’inscripcions per al pròxim viatge a l’octubre, la selecció derivarà en una classificació per punts segons les condicions. En cas d’haver-hi poca demanda, les assignacions serien automàtiques entre els ciutadans de més de 65 anys que compleixin les condicions i hagin aportat la documentació prèvia.
La situació econòmica també prendrà importància en la suma de punts final per escollir els assistents. Es valorarà la renda anual bruta i, en cas de ser dues persones o més, es dividirà entre aquestes.