Economía
Unió de Pagesos es compromet a exigir al Govern els ajuts als pagesos afectats per l'incendi de Paüls
La coordinadora Raquel Serrat reivindica que "si es deixa treballar a la pagesia, el país no cremarà"
El sindicat agrícola Unió de Pagesos s'ha compromès a fiscalitzar que el Govern ajudi als agricultors afectats per l'incendi del Baix Ebre. La coordinadora nacional Raquel Serrat ha visitat l'Ajuntament de Paüls aquest dimecres i es desplaçarà també al delta de l'Ebre aquesta tarda per conèixer les afectacions de les tempestes i pedregada de diumenge als arrossars. Serrat ha dit que vetllaran perquè s'aprovi un decret lleu de mesures d'urgències per donar suport al sector agrari i forestal, que inclou els ajut als pagesos afectats pels incendis i ha reivindicat que es facilitin les activitats del sector primari que tenen un impacte directe en la gestió forestal. "Si es deixa treballar a la pagesia, el país no cremarà", ha reivindicat.
Com ha explicat l'alcalde de Paüls, Enric Adell, en la reunió que ha mantingut amb la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos (UP) s'han repetit i compartit les mesures que cal implementar després de l'incendi per ajudar el sector primari.
A curt termini es demanen ajuts del 100% del cost de replantació dels arbres cremats i de les pèrdues de producció que ha provocat el foc als cinc municipis on es va produir l'incendi. Adell ha reivindicat que cal "entendre la casuística" perquè "el cultiu afectat que hi ha a l'incendi del Baix Ebre és diferent d'una zona de sembrat" i les conseqüències en la producció són més greus i difícils de recuperar.
A mitjà i llarg termini, també es demanen ajuts econòmics per a la supervivència d'un sector agrícola i ramader que és imprescindible per a la gestió del territori i de la conservació de la biodiversitat, sobretot en les zones de baixa producció, com són les Terres de l'Ebre. "Volem un canvi de mentalitat de país, que s'entengui que és clau que hi ha d'haver ajuts econòmics a la pagesia i la ramaderia ebrenca per tirar endavant i que puguin veure el futur des d'una altra perspectiva", ha defensat l'alcalde de Paüls.
El consistori ha trobat consens amb el sindicat agrícola sobre aquestes mesures que urgeixen per canviar dinàmiques i ajudar el sector primari en reconeixement de la tasca de gestors forestals que exerceixen. La coordinadora d'UP, Raquel Serrat, ha reclamat al Govern el decret de mesures per facilitar aquesta feina i que ha d'incloure també els ajut directes als pagesos afectats per un incendi. "Si es deixa treballar a la pagesia, el país no cremarà. S'ha de facilitar les activitat que poden ajudar a fer aquesta gestió: rompudes, recuperació de pastures, neteges, o la mateixa ramaderia extensiva", ha proposat Serrat. "Hi ha implementades unes polítiques del no, de la prohibició de tot, que comporta que ens trobem amb aquests grans incendis i amb aquests problemes de gestió de tot el territori", ha afegit.