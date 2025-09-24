Cultura
Torredembarra es prepara per a la 2a edició del Trenzarte Fest
Trenzarte Fest arriba a Torredembarra el 10 i 11 d’octubre amb música, tallers i artistes emergents.
Torredembarra tornarà a ser punt de trobada pel talent emergent els dies 10 i 11 d’octubre amb la celebració del Trenzarte Fest, un festival itinerant impulsat per l’Associació Puentes amb el suport de l’Ajuntament de Torredembarra i la Diputació de Tarragona. L’escenari principal serà Cal Bofill, al passeig Marítim, on música, tallers i creativitat compartiran protagonisme.
La iniciativa, nascuda per donar visibilitat a músics i artistes independents del territori, arriba enguany a la seva segona edició amb novetats pensades per ampliar l’experiència artística i participativa.
Entre les activitats més destacades hi haurà tallers de pintura, dansa i música per a infants i famílies, un espai d’artesania viva amb creadors locals, una zona infantil amb jocs creatius i el popular Micròfon Obert amb concurs i premis, que oferirà als guanyadors la possibilitat de formar part del cartell del festival de l’any 2026. També es recuperaran alguns dels artistes més aplaudits de la primera edició, i tot el festival serà enregistrat de manera professional per donar continuïtat al projecte audiovisual iniciat el 2024.
Abans del festival, el 30 de setembre a les 19.30 h, el Casal Municipal de Torredembarra acollirà l’estrena del primer documental Trenzarte Fest, amb entrada lliure, pica-pica i una jam session oberta al públic. A més, fins aquell mateix dia, els artistes interessats encara es poden inscriure al Micròfon Obert a través del correu puentes.intercultura@gmail.com