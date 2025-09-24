Sequera
L'ACA atorga 18 subvencions per pal·liar els efectes de la sequera a Tarragona
La majoria de les aportacions són per cobrir costos del transport d'aigua en camions cisterna
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha resolt la línia d'ajuts destinada al cofinançament del transport d'aigua en camions cisterna i l'execució d'obres d'emergència, amb una inversió d'1,8 milions d'euros. S'han atorgat 62 ajuts, 20 dels quals a les comarques de Barcelona, 18 a les de Tarragona, 15 a les de Lleida i 9 a les de Girona.
Pel que fa a les tipologies, 37 dels ajuts són per cobrir costos del transport d'aigua en camions cisterna, 20 per fer obres d'emergència i cinc serviran per finançar ambdues actuacions. Els ajuts han sol·licitat entre el 40% i el 95% del cost total elegible, amb un límit de 100.000 euros per sol·licitud. Es cobreixen les despeses dutes a terme entre l'1 de gener del 2024 i 28 de febrer del 2025.