Escena Cambrils celebra el 5è aniversari amb una programació que porta noves mirades teatrals
El cicle s’estendrà del 26 de setembre al 7 de desembre amb deu espectacles que inclouen circ, música, humor, clàssics revisitats i crítica social.
El cicle Escena Cambrils arriba enguany a la seva cinquena edició i ho fa amb una programació especial que s’estendrà del 26 de setembre al 7 de desembre. Durant aquests mesos, el públic podrà gaudir de deu espectacles que abracen des del circ i la música fins a l’humor, la revisió de clàssics i la crítica social. Entre els noms destacats hi figuren grans referents de l’escena catalana com Lluís Soler i el televisiu Oriol Grau, així com propostes sorprenents com Guateque, MAClowBETH, L’Executiva o el retorn de M.A.M. Modern Art Modern vint anys després.
Amb el segell de Cap de Palaia Produccions i sota la direcció artística d’Iban Beltran i Isaac Albesa, Escena Cambrils s’ha convertit en només cinc anys en una cita de referència per a les arts escèniques de la tardor al Camp de Tarragona. El cicle ha acollit una vintena de companyies professionals i ha sabut fidelitzar un públic que, en paraules de Beltran, “espera la tardor amb il·lusió”.
El regidor de Cultura, Carlos Caballero, ha animat la ciutadania a “omplir les sales de públic” i ha subratllat que la millor manera de donar suport a la cultura és participant-hi activament. Per la seva banda, Beltran ha fet balanç d’aquest primer lustre recordant que moltes obres programades han estat premiades per crítica i públic, i ha reivindicat la vocació de proximitat i paritat del cicle.
El primer cap de setmana, del 26 al 28 de setembre, estarà dedicat íntegrament a les companyies de proximitat. La Plaça del Pòsit acollirà l’espectacle gratuït "DOES", de la companyia salouenca Los Barlou, i el Teatre del Casal estrenarà "Buscar l’agulla". Memòria cantada de Cambrils, un muntatge musical i teatral amb Maria Borràs Jardí i Marina Carrión Samaniego. També es podrà veure "Pròxima Estació" i el thriller tragicòmic musical "L’Executiva", protagonitzat per la cambrilenca Núria Esquius.
Diversitat i grans noms
La temporada continuarà amb propostes com "Guateque" (17 d’octubre), una versió lliure i esbojarrada de "Les Noces de Fígaro" ambientada a la Catalunya dels anys seixanta; "Impossible (25 d’octubre)", amb Lluís Soler, sota direcció del tarragoní Ramon Simó; o "MAClowBETH" (8 de novembre), una hilarant adaptació clownesca de Shakespeare. El punt final el posarà el 7 de desembre Oriol Grau amb "La mare, el dimoni i jo", una combinació d’sketchs, música i humor.
El projecte manté també la seva branca itinerant, "Escena en Gira", que enguany portarà al Teatre l’Artesana de Falset, el 18 d’octubre, el retorn de "Modern Art Modern", de Toni Albà i Carles Bigorra, amb els actors Gerard i Lourdes Domènech. L’objectiu és descentralitzar l’oferta cultural i connectar públics més enllà de Cambrils.
Les entrades ja estan disponibles a www.codetickets.com, amb preus entre 8 i 15 euros i abonaments des de 45 € (4 obres) i 60 € (6 obres). La programació completa es pot consultar a www.escenacambrils.cat
En paraules d’Iban Beltran, “aquest cinquè aniversari confirma que Escena Cambrils ha trobat un espai propi: el teatre professional ja no és una anècdota, sinó una realitat cultural consolidada”.