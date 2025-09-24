Mobilitat
El Corredor Mediterrani topa amb limitacions a Vila-seca i Sant Vicenç
Empresaris reclamen complir els terminis i evitar colls d’ampolla al territori
El món empresarial català i valencià torna a reclamar celeritat en les obres del Corredor Mediterrani i a advertir de les conseqüències dels retards acumulats. Representants de Foment del Treball i de l’Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) van defensar aquest dimarts en una jornada a Barcelona la necessitat de mantenir el pols amb les administracions per garantir que el calendari previst arribi a bon port. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, va assegurar que el 2030 la infraestructura podria estar operativa en un 90%, sempre que es compleixin els terminis. «Sense la pressió dels empresaris i de la societat civil, això no avançava», va remarcar la vicepresidenta de l’AVE, Agnès Noguera.
Els empresaris recorden que el Corredor és essencial per augmentar la competitivitat de les companyies del litoral mediterrani i que només si es manté el ritme d’execució es podran planificar inversions a llarg termini. Però sobre la taula hi ha encara mancances estructurals que condicionen la futura operativitat del traçat. L’expert en logística Xavier Lluch va advertir que, tot i que la posada en marxa de la terminal intermodal de La Llagosta o la instal·lació del tercer fil entre Martorell i Tarragona ajudaran a avançar, hi ha punts crítics que continuaran llastrant el projecte.
Entre ells destaquen Sant Vicenç de Calders i Vila-seca, on la configuració actual obliga els trens a circular per via única durant molts quilòmetres. Aquesta limitació redueix de manera notable la capacitat del Corredor i genera coll d’ampolla en un tram clau de la xarxa. Els operadors alerten que, mentre no es resolgui aquest tap ferroviari, el rendiment global del Corredor Mediterrani a Catalunya quedarà compromès.
Lluch va assenyalar que el principal coll d’ampolla serà el tram de 150 quilòmetres entre Mollet del Vallès i la frontera francesa, on només hi ha tres punts d’avançament per a tot el trànsit d’alta velocitat i mercaderies ferroviàries. «És un perill de saturació a curt termini», va concloure.