Constantí convida la ciutadania a triar el nom dels nous capgrossos del Seguici Popular
Constantí estrenarà aquest mes d’octubre dos nous capgrossos que s’incorporaran al Seguici Popular.
Les noves incorporacions previstes per aquest octubre es tractaran d’un home i una dona que volen retre homenatge a les arrels pageses del municipi i al seu llegat agrícola, quan els camps i les terres de conreu marcaven el ritme de les famílies constantinenques.
Per tal d’escollir els noms d’aquestes noves figures, l’Ajuntament ha impulsat una campanya participativa que permetrà a la ciutadania decidir entre una llista de propostes inspirades en els noms més comuns del municipi a principis del segle XX. Les opcions pel capgròs masculí són Pep, Joan, Feliu i Sebastià, mentre que per al femení s’han proposat Pepita, Rosita, Carmeta i Montserrat.
Les butlletes de vot es poden dipositar fins al 9 d’octubre en les urnes habilitades als equipaments municipals i centres educatius. A més, totes les entitats i associacions locals rebran una butlleta per facilitar la participació.
El resultat es donarà a conèixer el 18 d’octubre, durant l’acte de bateig dels nous capgrossos, que es durà a terme coincidint amb la festa de la veïna Dragonina.