Transport
El Govern licita el gruix de la primera fase del TramCamp per 133 milions
Els treballs abasten 12 quilòmetres entre Cambrils i Vila-seca i es posaran en marxa aquest mes
La Generalitat ha licitat aquest dilluns les obres del gruix de la primera fase del futur tramvia del Camp de Tarragona per un import de 132,9 milions d'euros, ha informat el departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
Els treballs abasten 12 quilòmetres, entre Cambrils i Vila-seca, i inclouen una plataforma per a dues vies, parades amb andanes laterals de 40 metres de longitud i una línia aèria de contacte alimentada per cinc subestacions elèctriques, amb trams específics sense catenària.
Segons la Generalitat, les primeres obres es posaran en marxa aquest mes i la línia es completarà pròximament amb la licitació de les obres de encreuament sota la línia ferroviària Vila-seca-Tarragona, previstes per a aquest any.
«El Govern avança en una actuació que transformarà la mobilitat de la segona àrea metropolitana de Catalunya, que ha de permetre incrementar l'ús del transport públic i és estratègica per a la descarbonització del transport», ha afirmat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
A aquests treballs cal afegir la urbanització i configuració d'un eix per facilitar la mobilitat a peu i amb bicicleta a Cambrils, Salou i Vila-seca, que executarà cada Ajuntament amb un finançament de 26,5 milions d'euros de la Generalitat.
Finalment, les obres del tram Cambrils nord-Cambrils centre estan previstes per a finals d'any.
Així mateix, Ferrocarrils de la Generalitat licitarà aquesta tardor les obres del centre operatiu de Vila-seca, amb una inversió de 24,7 milions d'euros, que inclouen el taller, les cotxeres i les oficines per a la gestió i control del tramvia i una subestació elèctrica. Ja va adjudicar a l'estiu el contracte d'adquisició de set tramvies.
La primera fase del tramvia del Camp de Tarragona entrarà en funcionament el primer trimestre del 2028, segons la Generalitat, i inclourà 14 quilòmetres de longitud i 14 estacions -tres seran intercanviadors-, amb una inversió total de 287 milions d'euros.