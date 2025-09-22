Turisme
Tarragona acull la primera jornada sobre IA i automatització aplicada al turisme
La sessió ha reunit nombrosos empresaris i gestors turístics associats a l’Associació d'Apartaments Turístics de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
L’Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre (AAT) va celebrar el divendres passat a La Pineda la primera jornada dedicada a la intel·ligència artificial (IA) i l’automatització en el sector turístic de la demarcació, una iniciativa pionera que ha reunit empresaris i gestors associats amb l’objectiu d’explorar noves eines per millorar la seva competitivitat.
La sessió, que va tenir lloc a l’Hotel Palas Pineda, va oferir ponències i demostracions pràctiques sobre com aplicar aquestes tecnologies en la gestió diària. Entre els exemples més destacats hi ha l’automatització de respostes i comunicacions multilingües amb clients, l’ús d’assistents virtuals per optimitzar la coordinació dels equips, la gestió de la reputació online i l’aplicació de la IA en l’àmbit comercial per incrementar visibilitat i captar nous mercats.
La presidenta de l’AAT, Olena Tokarenko, va subratllar la importància d’aquesta trobada “en un moment de transformació constant del sector”, i va remarcar que l’associació “fa més de quatre dècades que treballa per defensar els interessos dels apartaments turístics i reforçar la professionalització i la innovació de les empreses que en formen part”.
La formació va anar a càrrec de José Gutiérrez, consultor tecnològic de Go On Training, empresa del Club Col·laborador de l’AAT, i va comptar amb el suport de l’Hotel Palas Pineda.