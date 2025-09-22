Societat
Agermanament entre Roda de Berà i Casasimarro: un vincle nascut als anys 60 es fa oficial
Aquest cap de setmana una important representació de Roda de Berà es va desplaçar fins a Casasimarro (Cuenca) per participar en els actes de celebració i oficialització de l’agermanament entre els dos municipis.
Una comitiva de Roda de Berà, encapçalada per l’alcalde Pere Virgili i integrada per membres de la corporació municipal i una quarantena de veïns i veïnes amb arrels a la localitat manxega, va viatjar el passat cap de setmana fins a Casasimarro (Cuenca) per participar en els actes d’oficialització de l’agermanament entre ambdós municipis.
Per a l’ocasió, l’Ajuntament de Casasimarro va preparar un ampli programa d’activitats per donar a conèixer la història i la cultura del poble. Divendres a la nit, la delegació rodenca va gaudir d’un sopar de germanor, preludi d’una jornada intensa de dissabte. Els actes van començar amb una recepció a la plaça Major i visites a tallers tradicionals de guitarres, com el de Tomás Leal i el de Vicente Carrillo, i a la cooperativa del xampinyó Canavate. El dinar de germanor va incloure una xatonada i cava catalans, mostra de l’intercanvi cultural que acompanya l’agermanament.
A la tarda va tenir lloc l’acte institucional al saló de plens de l’Ajuntament de Casasimarro. Els alcaldes Pere Virgili i Óscar Pinar van intercanviar diversos obsequis: des d’una fotografia històrica de l’encerclament de l’Arc de Berà amb una sardana el 2022, fins a productes típics de la zona, com vins i olis. La jornada va continuar amb la inauguració del nou carrer Roda de Berà, proper a la casa consistorial, acompanyats pel grup de jotes Albatros, i un recorregut pel centre històric del municipi.
Diumenge, la comitiva va completar el programa amb una visita al poble d’Alarcón, quatre ermites de Casasimarro i la plaça de toros, abans d'encaminar-se de tornada a Roda de Berà.
Un vincle històric
Les relacions entre Roda de Berà i Casasimarro es remunten a la dècada dels 60, quan prop d’un centenar de famílies manxegues es van establir al municipi del Tarragonès atrets pel boom turístic. Malgrat els intents d’agermanament als anys 80 i 2000, no ha estat fins al 2023 quan es van reprendre les converses de la mà de la regidora Rosana Dorantes i l’alcalde Óscar Pinar. El ple de Roda de Berà va aprovar per unanimitat l’agermanament el març d’enguany.
El proper cap de setmana del 10 al 12 d’octubre, coincidint amb la Festa Major Petita de l’Ecce Homo, serà Casasimarro qui es desplaci fins a Roda de Berà. L’Ajuntament ja prepara un programa especial d’activitats per celebrar al municipi aquesta nova etapa de germanor entre els dos pobles.