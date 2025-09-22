Salut
La Regió Sanitària Camp de Tarragona inicia la campanya de vacunació contra la grip i la covid-19
La gran novetat de la campanya d’enguany és que hi haurà la vacunació sense cita prèvia
Amb l’objectiu de protegir les persones més vulnerables i reduir l’impacte de la grip i de la covid-19, la Regió Sanitària Camp de Tarragona ha donat avui el tret de sortida a la campanya de vacunació de la tardor 2025-2026 amb la vacunació dels col·lectius vulnerables al CAP Salou.
Tal com al conjunt de Catalunya, la vacunació s’inicia prioritzant les persones que viuen en residències, les majors de 80 anys, les embarassades, el personal sanitari i sociosanitari, i, com a novetat, els infants d’entre 6 i 59 mesos. També es prioritzarà la vacunació de les persones que reben atenció domiciliària.
Les vacunes s’administren als centres d’atenció primària (CAP) i als equips de vacunació que es desplacen als centres residencials. A partir del 13 d’octubre, la vacunació s’obrirà a la resta de col·lectius amb indicació, com les persones majors de 60 anys i aquelles amb malalties cròniques o factors de risc.
Una de les principals novetats d’enguany és la possibilitat de vacunar-se sense cita prèvia en franges horàries concretes, per facilitar l’accessibilitat i afavorir que el màxim de persones estiguin vacunades abans de l’arribada de l’hivern.
Avui davant els mitjans, a Salou s’han vacunat diferents persones que corresponen als col·lectius prioritaris. Així, Lluïsa Olivart Manresa, pacient fràgil, Catriel Ledesma Pronotti, nen de 4 anys, María Ángeles Fagil Regueira, embarassada i Ana Moreno Trujillo, infermera de l’EAP de Salou ha rebut la vacuna per donar el tret de sortida. Igualment, la delegada del Govern a Tarragona, Lucía López Cerdán, que forma part del grup d’embarassades ha volgut donar exemple tot iniciant la campanya a la regió vacunant-s’hi.
Jordi Daniel, metge de família del CAP Salou ha destacat que «la vacunació de les malalties infeccioses, de la grip i de la covid-19, és una eina que tenim molt important per prevenir les malalties, però no només a nivell individual, de les persones que es vacunen, sinó també del seu entorn. Vacunar-nos protegeix a tot l’entorn. Evita la malaltia a persones amb factors de risc o grans; evita que tinguem una càrrega assistencial i que, per tant, puguem dedicar-nos a altres pacients que també ho necessiten. Hi ha evidències científiques que la vacuna protegeix a tota la comunitat».
Per la seva part, Misericòrdia Ortega, infermera del CAP Salou ha apuntat que «hem de fer més incidència en la vacunació de persones de grups de risc, més vulnerables, vacunar-se és pel seu benefici i pel de la comunitat. La gran novetat de la campanya d’enguany és que hi haurà la vacunació sense cita prèvia, amb la qual cosa les persones podran anar als centres de salut a vacunar-se amb 2 horaris diferents (de matí i de tarda). Amb això aconseguirem que abans de començar el fred ja hi hagi un tant per cent de persones que hauran estat vacunades».
Pel que fa a les cobertures vacunals antigripals assolides en la campanya de vacunació passada a la Regió Sanitària Camp de Tarragona van ser del 67% en persones de 80 anys o més; del 46% a partir de 60 anys i d’un 37% en menors de 60 mesos.
A la Regió Sanitària Camp de Tarragona s’han destinat 101.700 dosis de la vacuna de la grip, a les quals s’hi afegiran les dosis de covid-19 segons la demanda.
El Departament de Salut recorda que la grip i la covid-19 continuen sent malalties que poden provocar complicacions greus, sobretot en persones grans, infants i col·lectius de risc, i que vacunar-se és un acte de protecció personal i també de solidaritat comunitària.