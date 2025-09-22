Diari Més

Més de 350 persones participen en la jornada de portes obertes al jaciment de la Boella

Famílies i aficionats visiten la Boella i l’Espai Mammuthus

Al llarg del dia es van realitzar diverses visites guiades pels principals punts del jaciment,Cedida

Lydie Diatta

El jaciment arqueopaleontològic del Barranc de la Boella, a la Canonja, va obrir dissabte passat les seves portes al públic amb una jornada que va aplegar més de 350 assistents, entre famílies, aficionats i persones interessades en la prehistòria i la recerca científica.

Durant el dia, els visitants van poder gaudir de visites guiades pels principals punts del jaciment, descobrint com vivien els humans fa més d’un milió d’anys i la fauna que habitava les terres del Camp de Tarragona. La Boella és reconeguda internacionalment per les restes de grans mamífers com mamuts i tigres de dents de sabre, així com per eines de pedra que demostren la presència humana a la península Ibèrica fa prop d’un milió d’anys.

Els més petits van tenir l’oportunitat de participar en un taller didàctic d’arqueologia, a càrrec d’Andrea Alías, tècnica de socialització de l’IPHES-CERCA, que els va permetre experimentar de manera pràctica la feina dels arqueòlegs i comprendre la importància de la recerca científica.

A més, molts visitants van aprofitar per conèixer l’Espai Mammuthus, situat a l’Hort del Mas de l’Abeurador, un equipament expositiu recentment inaugurat que mostra les principals restes originals recuperades al jaciment i que serveix com a complement ideal per entendre el valor patrimonial i científic de la Boella.

Segons el regidor de Cultura, Ciència i Coneixement, Salvador Ferré, “estem molt satisfets de l’interès que desperta el jaciment arqueològic de la Boella i veiem que va en augment cada any, a més ara hem afegit l’opció de visitar l’Espai Mammuthus, que acull les principals troballes i els resultats de les anteriors campanyes d’excavació”.

Els treballs de recerca al jaciment compten amb el suport econòmic i logístic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de la Canonja, i iniciatives com aquesta contribueixen al prestigi de la Boella com un referent internacional en arqueopaleontologia i a apropar el coneixement científic a la ciutadania.

