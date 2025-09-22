Salut
Impulsen una IA per transformar les visites mèdiques de salut mental en temps real
L'Hospital Universitari Institut Pere Mata i la Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre impulsen una eina pionera d’intel·ligència artificial que té per objectiu millorar l'atenció a persones amb un problema de salut mental
L'Hospital Universitari Institut Pere Mata (HUIPM) i la Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre (FPMTE) han posat en marxa un projecte pilot anomenat IA iSalus, una innovadora eina d’intel·ligència artificial generativa que es proposa revolucionar les visites mèdiques de salut mental en temps real.
L'eina permet enregistrar, transcriure, resumir, ordenar i classificar, en funció dels paràmetres definits pel professional, la conversa amb la persona afectada per un problema de salut mental. D'aquesta manera, la visita mèdica s’integra fàcilment en l’historial mèdic de la persona atesa.
L’ús d’aquesta IA permet disminuir significativament les tasques administratives que ha de realitzar el professional per actualitzar l'historial clínic de la persona afectada en cada visita i, per tant, poden oferir més dedicació a l'atenció directa dels pacients. A més, aquesta IA permet millorar de manera substancial la qualitat de la documentació mèdica que es genera.
En definitiva, amb aquest projecte es pretén reduir la càrrega administrativa dels professionals sanitaris i potenciar una atenció més centrada en la persona atesa.
La nova solució d’IA, integrada directament en la història clínica electrònica (Ekon Health), s’està desplegant als serveis d'hospitalització i d'atenció ambulatòria de salut mental, tant d’adults com de població infanto juvenil de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata, amb la participació activa dels psiquiatres Samuel Pombo, Nicolás Campano i Laura Rodríguez.
Posteriorment, s'ha incorporat professionals de la Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre per participar en la validació de l'eina.
El projecte pilot s’allargarà fins a l'octubre amb l'objectiu de recollir l’opinió dels professionals, millorar l'eina, i avaluar l'impacte real de la seva implementació.
Aquesta iniciativa s'emmarca dins del compromís de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata i de la Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre amb la transformació digital en l'àmbit sanitari, i representa un pas endavant per millorar l'eficiència, la qualitat assistencial i l’experiència professional.