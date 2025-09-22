Gastronomia
Cambrils i la Val d’Aran uneixen els seus xefs al Festival Mar i Muntanya
La iniciativa connecta 6 xefs cambrilencs amb 6 xefs aranesos
La primera edició del Festival Mar i Muntanya unirà les cuines de Cambrils i la Val d’Aran a través de jornades gastronòmiques que tindran lloc del 15 al 30 d’octubre a Cambrils i de l’1 al 15 de desembre a la Val d’Aran.
La iniciativa, impulsada pel departament de Turisme del Conselh Generau d’Aran i el Patronat de Turisme de Cambrils, vincula 6 xefs cambrilencs amb 6 xefs aranesos per posar en valor la cuina de producte i la tradició catalana. Cada restaurant amfitrió oferirà el seu plat icònic i un plat de mar i muntanya creat conjuntament amb el xef convidat, combinant ingredients de mar i de muntanya per generar propostes úniques.
Entre els plats que es podran degustar destaquen el moll de l’os de vedella amb gamba blanca de Cambrils, el llobarro amb carabassa, safrà, cumquat i mandonguilles de sépia i botifarra negra, o el caneló de cua de toro amb escamarlans, tot unint en un plat productes de totes dues terres.
Els restaurants participants de Cambrils són Rincón de Diego, Hiu, Casa Macarrilla 1966, Denver, Calç Tendre i L’Original, mentre que els aranesos són El Portalet, Casa Irene, Es Arraïtzes, Casa Rufus, Casa Turnay i Era Coquèla.
Segons els organitzadors, el festival busca promoure la connexió entre territoris catalans a través del producte, alhora que ofereix al comensal una experiència gastronòmica que combina sabors de mar i muntanya, símbol de la cuina catalana.