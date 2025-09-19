Publicat per Adam Diaz Garriga Creat: Actualitzat:

La Diputación de Tarragona ha aprobado una nueva línea de subvenciones que reforzará las acciones de los consejos comarcales durante el periodo 2025-2027. Les ayudas, distribuidas entre los 10 consejos que figuran en la demarcación de Tarragona, suponen un total de 19,6 millones de euros para tres anualidades. Esta propuesta, anunciada durante el encuentro de presidentes de los consejos comarcales con la Diputación, supondrá el incremento del 13% con respecto a las anteriores ayudas económicas y cada consejo comarcal recibirá más de 6 millones de euros anualmente.

La línea servirá, principalmente, para la financiación de actuaciones e inversiones urbanísticas, materia social, informática y transporte social. Dentro de la nueva convocatoria se incluirá el programa de asistencias y servicios en los ayuntamientos con un presupuesto de 15 millones de euros, además del programa de movilidad para el transporte escolar de carácter no obligatorio por un total de 2,7 millones.

La distribución total de la subvención, según ha explicado el diputado delegado de Concentración y Asistencia Municipal, Marc Bigordà, se ha llevado a cabo a través de unos criterios equitativos basados en la superficie del municipio, la cantidad de habitantes y la densidad poblacional. Unos criterios estrictos marcados por objetivos como el despoblamiento, la falta de recursos para asumir el crecimiento de los municipios o la necesidad de efectivos al servicio público.

Apoyo desde 1989

De esta manera, los consejos comarcales más beneficiados serán el Tarragonés (3,2 millones), el Baix Camp (2,85 millones) y Baix Ebre (2,2 millones). El presupuesto final de las nuevas ayudas se repartirá entre las siete de demarcaciones restantes, que recibirán entre 1,5 y 1,7 millones en las tres anualidades entre 2025, 2026 y 2027.

Durante el encuentro, donde han acudido los máximos representantes de la Diputación y los presidentes de los consejos comarcales del Camp de Tarragona, Terres del Ebre y el Baix Penedès, la presidenta de la Diputación, Noemí Llauradó, ha destacado la «colaboración activa» que se ha mantenido entre las instituciones desde 1989 para «dinamizar los municipios». En total, en este periodo de tiempo hasta el 2027, la Diputación ha aportado 155 millones de euros a los consejos.

Los presidentes de los consejos han explicado las inversiones que podrán llevarse a cabo al municipio con las subvenciones aprobadas. Una de las novedades es la inversión en la renovación tecnológica de los servicios públicos de los municipios de la demarcación. Además, se incluye la dinamización comercial, la mejora del servicio del transporte y la renovación de material, como ambulancias o transporte público.