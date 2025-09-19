Societat
La Costa Daurada concentra un terç dels ofegaments mortals a Catalunya durant la campanya de bany
Han augmentat les víctimes a les platges amb un juliol especialment negatiu, però es redueixen els ofegats en piscines
La campanya de bany s'ha tancat amb 20 morts a les platges, quatre a piscines i quatre més a aigües interiors. Són tres morts més a les platges respecte a la campanya de l'any passat i, en canvi, a les piscines són tres menys. En aigües interiors, la xifra es manté respecte a l'any passat.
El juliol va ser especialment negatiu amb nou víctimes mortals, una xifra que va fer que fos dels pitjors dels darrers anys, però l'agost les víctimes mortals es van reduir a quatre i al setembre no n'hi ha hagut cap. En el cas de les piscines, es manté la tendència a la baixa dels últims anys, malgrat que continua preocupant l'elevat nombre de ferits a les piscines, que en la campanya d'enguany han estat 28, dels quals 22 eren menors d'edat.
Les 20 persones que han mort a les platges durant la temporada de bany ho han fet majoritàriament a la Costa Brava (7) i la Costa Central (7), seguit de la Costa Daurada (6). Segons les dades dels darrers cinc anys, el 41% dels ofegaments s'han produït a la Costa Brava, un 34% a la Costa Daurada i un 25% a la Costa Central. 13 de les víctimes eren homes i set dones, i 10 tenien més de 65 anys, vuit eren adults de fins a 64 anys i dos han estat menors d'edat.
Del total de víctimes mortals, sis han mort mentre hi havia servei de vigilància i onejava la bandera verda i quatre amb bandera groga. Les altres set persones s'estaven banyant fora de l'horari de vigilància i en quatre ocasions en platges sense servei de vigilància.
En el cas de les piscines, tant d'ús públic com privat, s'ha notificat la mort de quatre persones, de les quals dos han estat en piscines particulars o comunitàries i dos en piscines d'ús públic. Pel que fa a les edats, tres tenien més de 80 anys i un era adult. Tres eren dones i un home. Dos dels ofegaments han estat el mes de juny, un al juliol i un a l'agost.
En aigües interiors han mort quatre persones, tres d'elles a pantans i una a un riu. Tots quatre eren homes d'entre 15 i 24 anys.
3.581 trucades al 112
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 3.581 trucades per 2.339 incidències relacionades amb la campanya de platges, més que el 2024, quan la xifra va ser de 3.118 trucades i 2.051 incidents. El gruix principal de trucades ha estat des del Barcelonès (557), seguit de l'Alt Empordà (435), el Baix Empordà (416), el Maresme (408), el Tarragonès (388), el Garraf (290), la Selva (234), el Baix Camp (210), el Baix Penedès (172) i el Baix Llobregat (124).
El municipi des d'on s'han fet més trucades ha estat Barcelona amb 402, seguit de Roses (160), Sitges (124) i Vilanova i la Geltrú (124). El 50% de les trucades (1.791) ha estat per demanar assistència sanitària al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), seguit del 33,18% que ha estat per incidències o afectacions per l’estat de la mar (1.188). La resta d'incidents han estat el rescat de persones, abocaments, temes de civisme o seguretat, entre altres.
145 persones ateses pel SEM
Entre el 15 de juny i el 15 de setembre, el SEM ha atès 145 persones per ofegament a platges, rius, piscines i embassaments. En el 80% dels casos, el SEM ha atès, estabilitzat i traslladat posteriorment a la persona afectada a un centre sanitari. La majoria de les atencions s'ha fet a les platges amb 74 afectats, seguit de les piscines amb 60, els rius amb sis i el mar obert amb un afectat.
A banda de la vintena de víctimes mortals durant la temporada de bany, nou persones van morir entre l'1 de gener i el 15 de juny i una altra el passat dia 17 de setembre.