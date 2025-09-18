Societat
El vallenc Sergi guanya el pot de l’Atrapa’m si pots i s’endú 76.000 euros
En només vuit programes s’ha endut el pot i un premi de 76.000 euros.
El vallenc Sergi ha fet història, aquest dimecres 17 de setembre a l’Atrapa’m si pots en aconseguir el pot del programa després de només vuit participacions. El premi final ha estat de 76.000 euros, una xifra que ha sorprès a espectadors i concursants, ja que en Sergi era un dels participants amb menys trajectòria dins del concurs presentat per Llucià Ferrer.
La victòria del concursant ha deixat en segon pla l’Albert, un veterà del show amb més de 80 programes i 40.500 euros acumulats, que molts ja veien com a futur guanyador del pot. Però ha estat el periodista vallenc, que tot i estar format en comunicació, no exerceix la professió, qui s’ha endut el desitjat premi després d’una actuació brillant.
Un final de nervis
El moment decisiu va arribar al Minut Final, una prova d’un minut que posa a prova coneixements en diferents àmbits. El Sergi va anar encertant preguntes de disciplines com art, geografia, gastronomia i literatura fins arribar a l’última, d’esports. Quan semblava que no hi havia temps, va saber respondre que l’atleta Jacob Kiplimo, rècord mundial de mitja marató a Barcelona, és d’Uganda. Amb aquesta última resposta, va explotar el pot i es va endur 75.000 euros, més els 1.000 que havia sumat a Les Escales.
I ara què?
Després de l’esclat d’alegria, el vallenc va explicar quins són els seus plans amb el premi: vol construir una casa nova des de zero amb la seva dona i preparar-se per a l’arribada del seu primer fill, que es dirà Genís.
Amb aquest triomf inesperat, el pot de l’Atrapa’m si pots torna a començar, partint de 0 euros, i els espectadors es pregunten si serà finalment l’Albert qui aconseguirà el premi en les pròximes setmanes. El que queda clar amb aquesta inesperada victòria, és que a l’Atrapa’m si pots mai es pot pronosticar del tot qui serà l'afortunat que s'emporti una bona quantitat de diners a casa.