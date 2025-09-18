Transport
Un robatori de coure a les Borges Blanques paralitza la R13 i R14 entre Lleida i Tarragona
La incidència ha provocat l'activació del pla Ferrocat
Un robatori de coure de la catenària a la zona de les Borges Blanques, a la província de Lleida, ha obligat a suspendre la circulació de les línies R13 i R14 de Rodalies entre Lleida i Tarragona a primera hora d'aquest dijous, tot i que ja s'ha restablert.
Així ho ha informat Protecció Civil en el seu compte d'X i han confirmat a EFE fonts de Renfe, que han concretat que, si bé el tram ferroviari afectat pel robatori era entre les Borges Blanques i Canal d'Urgell, com ha avisat Adif també a X, s'ha temut que suspenguin la circulació entre Lleida i Tarragona.
Protecció Civil ha avisat a les 04:41 hores d'aquesta matinada que una «incidència vandàlica» -un robatori de coure, com han explicat les fonts consultades- ha obligat a establir la prealerta del pla FERROCAT i a tallar la circulació de l'R13, que connecta Lleida i Barcelona per Valls (Alt Camp), i l'R14, que connecta les mateixes ciutats, però a través de Tarragona i Reus (Baix Camp).
Per sortejar el tall, Renfe ha habilitat un servei d'autobusos entre Lleida i Tarragona, alguns directes i altres amb les parades que fan habitualment les línies de tren.
Com han detallat les fonts consultades, la tensió a la catenària s'ha recuperat a les 09:00 hores, quan els tècnics d'Adif han reposat el cable, cosa que ha permès reprendre la circulació abans de les 10:00 hores.
Per la seva banda, Protecció Civil ha desactivat la prealerta del pla FERROCAT a les 07:25 hores.