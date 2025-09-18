Política
L’Àrea Metropolitana concreta el seu cronograma: l’estratègia, a punt el 2026
En el transcurs dels mesos, es convocaran múltiples processos participatius per escoltar la veu de «tothom»
La creació de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona avança amb pas ferm. El diputat delegat de Projectes Europeus de la Diputació de Tarragona, Vale Pino, va detallar que a l’octubre es constituirà «l’associació, mancomunitat o quin nom legal sigui més favorable» que gestionarà la iniciativa supramunicipal i que serà el febrer del 2026 que «començarem a parlar del sistema de governança». Ho va dir ahir, abans de la primera sessió plenària de definició de l’Estratègia Metropolitana del Camp de Tarragona.
La consultora Daleph, encarregada de confeccionar el full de ruta, va assenyalar que l’elaboració es dividirà en cinc fases. La primera, d’anàlisi i diagnosi, correspon al moment actual i es basa en la recopilació de dades —canvi climàtic, mobilitat, etc.— per poder extreure reptes i problemàtiques comuns. Es continuarà per diferents processos participatius que cercaran la implicació de «tothom», des d’institucions fins als agents socials i econòmics i la ciutadania. És una passa que s’ha d’acabar de concretar, però que estarà present en cada moment de debat. Amb la informació compilada, es procedirà a redactar l’estratègia i a preparar el pla d’acció amb una sèrie de projectes motors. A més, es crearà un observatori que permeti avaluar les iniciatives.
Aterrant-ho al calendari, entre setembre i octubre es publicarà una enquesta ciutadana i es programaran activitats per escoltar múltiples veus. Serà entre l’últim trimestre de l’any i inicis del següent que es procedirà a la redacció de l’estratègia. En paral·lel, es convocarà una nova sessió plenària per prioritzar els reptes i el grup de treball proposarà projectes per afrontar-los. Entre gener i març, es definirà la matriu d’impacte dels projectes. «L’Estratègia Metropolitana busca un futur més sostenible i integrat, amb l’objectiu de fomentar una millor qualitat de vida», va expressar Nora Burrassó, de Daleph.
La trobada va comptar amb la presència d’alcaldes —del grup impulsor i més enllà—, altres autoritats i agents del territori. Pino va expressar que «tenim el marge d’uns 30 municipis» pel que fa a la conformació de l’entitat gestora, però precisà que encara no s’ha tancat quants s’inclouran en la versió final. «Haurem de veure si aquests que avui ens acompanyen veuen profitós formar-hi part d’alguna manera», anhelava abans d’encetar l’acte. En acabar la sessió, semblava imperar la voluntat de continuar escoltant les concrecions d’un projecte «interessant». Per la seva banda, l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, va subratllar que la definició de l’Àrea Metropolitana «no serà senzilla», però, si bé «el repte és molt gran», les oportunitats «encara ho són més».
Els agents del territori van mostrar ganes de veure les següents passes. El director de Relacions Externes i Port-Ciutat de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Joan Basora, declarava a Diari Més que «hem de fer entre tots possible que no hagi sigut només un punt de partida, sinó que tingui una continuïtat». «No és un tema important, sinó cabdal», va expressar, tot subratllant de la necessitat d’un «consens metropolità» per impulsar les entitats que ha d’anar més enllà dels colors polítics.
El gerent del Clúster TIC Catalunya Sud, Sergi Novo, valora que és «una eina necessària per afrontar de manera conjunta i eficient reptes que són comuns als municipis, a les empreses, a les entitats i a la ciutadania». «És fonamental que contribueixi a potenciar el desenvolupament econòmic, reforçar el teixit empresarial i consolidar un entorn atractiu per a captar inversions», afegeix. Així mateix, opina que el gran repte serà «assolir una visió compartida, exercir una unitat generosa i establir una governança publicoprivada efectiva», amb la «mirada posada en el futur i en el benestar de la regió».
El vicerector d’Economia, Infraestructures i Relacions Institucionals de la URV, Juan Antonio Duro, afirma que «estarem encantats de participar en aquesta estratègia que anirà en benefici de l’àmbit territorial, de les empreses i, sobretot, dels ciutadans». A més, considera que l’Àrea Metropolitana «permetrà funcionar de manera més eficient, perquè hi ha elements que tenen un interès molt més enllà d’un municipi».