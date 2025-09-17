Oci
Un hotel de Barcelona impulsa l'enoturisme al Priorat amb viatges en helicòpter
Torre Melina Gran Meliá aposta per una experiència de luxe que combina vol en helicòpter, vins del Priorat i alta cuina en una escapada que pretèn ser inoblidable.
Torre Melina Gran Meliá, l’únic hotel urbà de Barcelona amb heliport, ha creat una experiència úica pels amants del vi i la gastronomia: un viatge en helicòpter directe al cor del Priorat per gaudir d’una jornada entre vinyes, tastos exclusius i alta cuina.
Des de setembre, tant els hostes de l’hotel com el públic local poden enlairar-se des de Barcelona i sobrevolar els paisatges de Catalunya fins al Priorat. Ja aterrits en les vinyes de les bodegues Mas Igneus, els participants gaudeixen d’una jornada completa d'enoturisme al pur estil prioratí: brunch, vendímia manual, trepitjat tradicional de raïm i cata de vins envoltats per la bellesa dels vinyers.
De tornada a Torre Melina, l'escapada continua amb un menú degustació creat pel xef Íñigo Urrechu al restaurant Erre Barcelona, inspirat en els vins tastats durant el dia, i finalitza amb «El ritual de la raïm», un tractament exclusiu al nou spa SeaSkin Life Holistic Club.
Aquesta activitat només està disponible durant els mesos de setembre i octubre, coincidint amb el moment més emblemàtic del cicle vitivinícola.