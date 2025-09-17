OCI
Vandellòs viurà una Festa Major intensa amb prop d’una quarantena d’actes
Entre els actes destacats hi ha el 20è aniversari de Lo Boc, l’actuació de Pep Gimeno «Botifarra» i l’Aglà Fest.
Vandellòs tornarà a vestir-se de gala del 25 al 28 de setembre per celebrar la seva Festa Major en honor a Sant Cosme i Sant Damià. Durant quatre dies, els carrers, places i equipaments municipals del poble s’ompliran d’activitats per a tots els públics, amb un programa que inclou prop d’una quarantena de propostes organitzades per una dotzena d’entitats locals amb la col·laboració de l’Ajuntament i del Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs (CCERV).
Es celebraran els actes més tradicionals i esperats, com la Clotxada Popular, el seguici popular amb bèsties i gegants, el Gran Correfoc de Nit, el ball de Festa Major amb l’Orquestra Maravella i l’espectacle pirotècnic de cloenda, però aquest any porta novetats que ampliaran l’oferta musical i cultural.
Entre els moments més destacats hi ha la celebració del vintè aniversari de Lo Boc, la bèstia de foc creada per Francesc Javaloy l’any 2005 i gestionada per la Colla de Diables de Vandellòs, que forma part ja del patrimoni festiu del municipi i és protagonista de cada correfoc. També crida l'atenció l’actuació de Pep Gimeno «Botifarra» amb l’espectacle «Ja ve l’aire», un recital en què el cantaor de Xàtiva revisa cançons de treball en clau femenina.
Un altre dels moments rellevants arribarà amb la missa concelebrada en honor dels patrons, que enguany estarà oficiada pel bisbe de la Seu d’Urgell i copríncep episcopal d’Andorra, Josep-Lluís Serrano i Pentinat. La seva presència és especialment significativa per a Vandellòs, ja que entre 2007 i 2009 va ser rector de les parròquies locals i professor al Col·legi Mestral de l’Hospitalet de l’Infant.
La Festa Major s’obrirà amb el pregó de Cora Jiménez, metgessa molt estimada al municipi després de gairebé vint-i-cinc anys dedicada a la salut i al benestar de les famílies locals. L’alcaldessa, Assumpció Castellví, ha subratllat la seva vocació i generositat, i ha remarcat que «és un honor que sigui ella qui doni el tret de sortida a la festa d’enguany». L’acte inaugural acollirà també la presentació de la pubilla i les damisel·les d’honor: Anna Boquera serà la pubilla de 2025, acompanyada per Natàlia Arrufat i Mar Domènech com a damisel·les.
El programa complet d’actes ja es pot consultar al web municipal: www.vandellos-hospitalet.cat